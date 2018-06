Japonský císař může abdikovat, ženy ale na trůn neusednou

Císař Akihito loni v srpnu překvapil, když v televizním vystoupení vyjádřil obavy, že mu vysoký věk neumožní dostát povinnostem. Monarcha v minulosti podstoupil operaci srdce a léčbu rakoviny prostaty.



Japonské právo s abdikací císaře nepočítalo, a proto politici museli sepsat zákon, který to umožní. Ten nejprve podepsal kabinet premiéra Šinzóa Abeho, načež jej musely schválit obě komory parlamentu. Hlasování o předloze, umožňující předání trůnu následníkovi, se zúčastnilo 235 z 242 zákonodárců a všichni návrh podpořili.

Zákon se má uplatnit pouze jednorázově. K výměně na trůnu by mělo dojít během tří let od vstupu zákona v platnost. Císaři by v té době bylo 85 let a oslavil by 30. výročí na trůně.

Půjde-li vše podle předpokladů, k abdikaci podle médií pravděpodobně dojde na sklonku roku 2018 a následně na trůn usedne korunní princ Naruhito (57).

Akihito, první japonský císař, který si nenárokoval božský původ, na trůn nastoupil v roce 1989. Je to 125. panovník dynastie, jež v zemi vycházejícího slunce vládne déle než 2 600 let.

Posledním japonským monarchou, který v minulosti abdikoval, byl císař Kokaku. Trůnu se vzdal v roce 1817.

Princezny mají smůlu

Japonská vláda se vyhýbá kontroverzním otázkám, například může-li být do současného ryze mužského nástupnictví zahrnuta i žena. Podle nynějšího zákona, který platí od roku 1947, ženy se dědičkami trůnu stát nemohou. Pokud se ženy z císařské rodiny provdají za neurozeného muže, musejí se podle téhož zákona vzdát šlechtického titulu, oficiálního členství v císařské rodině i příspěvku od státu a musejí se také odstěhovat z císařského paláce.

Japonský korunní princ Naruhito, jeho manželka Masako a jejich dcera princezna Aiko Japonský princ Fumihito, jeho manželka Kiko a jejich děti princezna Mako, princ Hisahito a princezna Kako

Korunní princ Naruhito má s manželkou Masako (53) pouze dceru, princeznu Aiko (15). Jeho mladší bratr Fumihito (51) má dvě dcery - princezny Mako (25) a Kako (22) a syna Hisahita (10). Malý princ byl první chlapec, který se narodil v japonské císařské rodině za posledních 40 let. Pokud se zákony nezmění, měl by být coby jediný mužský potomek po svém strýci v budoucnu císařem právě on.

Loni císař přiznal zdravotní problémy v tomto prohlášení: