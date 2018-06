Japonky se rozhodují mezi karierou a mateřstvím

Upřednostňování práce před mateřstvím způsobilo, že porodnost v Japonsku v roce 1999 klesla na rekordní minimum - průměr 1,34 dětí na jednu ženu. Další nepříjemnost pro stárnoucí národ.

Manažerka výrobní firmy Kozue Nakayamová má jedno dítě, další však odmítá. Při výchově pětileté dcerky je závislá na 74 a 77 letých rodičích. Vyzvedávají ji z mateřské školky, připravují večeři, koupou i ukládají do postele. Když Nakayamová otěhotněla, společně s manželem si právě z tohoto důvodu koupili byt blízko rodičů. "Žádní mí přátelé, kteří mají děti, nepracují bez podpory rodičů nebo příbuzných," říká.

Manžel paní Nakayamové před dvěma lety z pracovních důvodů odcestoval do Singapuru. Ona sama se nechtěla svého zaměstnání vzdát a tak čtyřikrát do roka muže navštěvuje, ten se zase každé dva měsíce objeví doma. Každý den začíná telefonním hovorem, na který se těší především nejmladší člen rodiny. Nakayamová poté odvede dceru do mateřské školky, aby další hodinu strávila cestou do kanceláře. "Japonsko se musí změnit," tvrdí. "Mladé ženy, mají-li rády svou práci, nechtějí děti." Nakayamová ví o čem mluví.

"Chce-li pracující žena mít dítě, je to obrovské rozhodnutí pro oba partnery," říká Yuichi Yamadová, ředitelka univerzity Meiji a profesorka společenských věd. "Vláda se snaží položit základy možného řešení, je to však příliš nákladné. Naneštěstí Japonsko zaspalo a neinvestovalo do těchto problému v období ekonomického růstu."

Snahy vlády zastavit klesající míru porodnosti zahrnují i zákon, který zdvojnásobuje délku, po kterou rodiče od státu získávají podporu na výchovu dětí. Činí asi 47 amerických dolarů měsíčně pro první a druhé dítě a 94 dolarů pro každé následující.

Jiný zákon nařizuje společnostem, aby do jednoho roku dítěte uvolnily rodiče z pracovního úvazku. Rodič pak dostává 25 procent platu ve formě pojištění v nezaměstnanosti. Tato suma by se v lednu měla zvýšit na procent 40. Matka navíc může zažádat o osmitýdenní volno v těhotenství, kdy dostává 60 procent platu financovaného národním zdravotním pojišťovacím plánem.

Nicméně podle průzkumu deníku Yomiuri Shimbun, většina Japonců ani tolik nestojí o vládní přídavky jako o prodloužení služeb v mateřských školkách, které jsou prozatím otevřeny od sedmi ráno do šesti večer a na které většina rodin spoléhá.

Mnohé agentury nabízejí dětské opatrovnice, ty jsou však příliš drahé a rodiče je mohou využít pouze ve vážných případech. Dívka na hlídání stojí Nakayamovou na tři hodiny 65 amerických dolarů, bez dopravy. Japonci se ani na dospívající mládež nemohou spoléhat. Je zaneprázdněna školními povinnostmi nebo zábavou v klubech.

Ženy i přesto odmítají opustit pracovní pole, zvláště když se změnil sociální přístup a nové protidiskriminační zákony znemožnily společnostem rozlišovat mezi prací určenou mužům a ženám.

Vládní průzkum je jednoznačný. Vdané ženy v Japonsku tvoří více než 57 procent ženské pracovní síly, ve srovnání s 32 procenty v šedesátých letech.