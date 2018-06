VIDEO: Japonec si svou nešikovností zapálil byt v přímém přenosu

12:20 , aktualizováno 12:20

Začalo to jako poměrně nudné domácí video Japonce, který předvádí, jak funguje zapalovač Věčná sirka. Skončilo to jako varovné video. Sirky nepatří do rukou dětem a věčné sirky nepatří do rukou nešikovným dospělým.