Japonci si hledají partnery podle krevních skupin

Mnoho Japonců zkouší najít partnera pomocí rychlého seznámení. Během něho se muži a ženy sejdou v jedné místnosti a střídají se u stolů tak, aby během večera každý muž promluvil s každou ženou. Mají jen pár minut, aby poznali svůj protějšek, než zvonek jejich konverzaci ukončí.

Takové seznamování už získává na popularitě i u nás. Japonci do něj ale vnesli nové kritérium, které by mělo pomoci předejít omylu při výběru partnera.

Ženy, které mají špatnou zkušenost s muži s krevní skupinou B, se v místnosti setkají pouze s muži, kteří mají skupinu A, AB nebo 0.

"Opravdu chci někoho se skupinou A. Chci někoho, kdo bude stát nohama pevně na zemi," řekla BBC jedna z účastnic rande podle krevních skupin.

Vliv krevních skupin na povahu člověka a jejich úloha při hledání správného partnera je teď horké téma po celém Japonsku. Píší o tom snad všechny ženské magazíny a vycházejí bestsellery. Japonci berou charakteristiky lidí podle krevních skupin vážně a využívají je jak v osobním, tak v profesním životě.

"Na mém prvním pohovoru v práci se mě zeptali na mou krevní skupinu. Divil jsem se tomu. Vyšlo najevo, že prezidentce společnosti na tom skutečně záleží. Měla očividně špatnou zkušenost s lidmi krevní skupiny B. Ale i tak mi tu práci dali," řekl muž, který má skupinu B, což značí sobeckého volnomyšlenkáře.

Lidé se skupinou A jsou spolehliví, schopni obětí, ale uzavření a se sklonem k obavám. Energičtí a sebevědomí jsou lidé s krevní skupinou 0. AB zase znamená vyrovnanost a logické myšlení, ale zároveň odměřenost a povýšenost.

Připomíná to charakteristiky lidí podle znamení horoskopu, které jsou oblíbené spíš na západě. Pro Japonce je ale teorie vlivu krevních skupin důvěryhodnější, protože je založená na vědeckých poznatcích, i když pochybných.

Některé firmy dávají podle krevních skupin dohromady pracovní týmy, aby dosáhly co největší harmonie a výkonnosti.

Poslední japonský premiér Taro Aso si údaj o své krevní skupině A dokonce přidal na profil na internetu v naději, že mu to vynese víc hlasů. Ve volbách ale nakonec prohrál.

I když řada vědců pravidelně tuto teorii o krevních skupinách vyvrací, ve společnosti se stále drží. "Je to způsob, jak nepřímo říct lidem, co si o nich myslíte. Tady lidé neradi otevřeně vyjadřují své názory. Takže když se mohou schovat za krevní skupinu, umožní jim to říkat, co si myslí," řekl profesor asijských studií Jeff Kingston.