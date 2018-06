Japonci naklonovali Tatu

Teprve sedmnáctileté Japonky Ami Suzuki a Juria Oki nejsou v showbyznysu žádnými nováčky. Obě začínaly jako fotomodelky a zkoušely sólovou pěveckou kariéru až do doby, než podepsaly kontrakt se společností Universal Music, která se stará také o skupinu Tatu.



V Japonsku už v únoru vyšel jejich první singl Reset, ale kopírovat image Tatu začaly až nedávno. Začátek června se začal v obchodech s hudebninami prodávat jejich singl All The Things She Said, anglická verze ruského hitu Ja sašla s uma.



Klip k němu už měsíc běží na televizních hudebních kanálech. Je na něm zparodován jejich ruský protějšek - děvčata mají kožené holínky, kalhoty na širokých šandách, krátká sáčka. Běhají po ulicích Tokia a nakonec se líbají. Zpěvačky ovšem tvrdí, že jejich vztah má daleko k té přesvědčivosti, jíž se vyznačují protagonistky skupiny Tatu Julia Volkovová a Lena Katinová.



"Klonování" spěšných skupin není v showbyznysu nic neobvyklého. Stačí otevřít kterékoliv rádio a můžete se seznámit s klony Spice Girls, jako je britský dámský kvartet Girls Aloud, případně s klonem skupiny ABBA pod názvem A-Teens. Vždy to přináší zisk, pokud se ovšem správně vypořádáte s autorským právem.



Ještě nikdy se však nestalo, aby se klonoval produkt ruského showbyznysu. Možná proto, že takový fenomén, jako jsou tatušky, dvě zamilované dívky v krátkých sukýnkách a bílých blůzičkách, tu ještě nebyl.

Dívčí duo Tatu. Julie Olegovna Volkovová (nahoře) a Jelena Sergejevna Katinová získaly popularitu také tím, že předstírají menšinovou sexuální orientaci. Ruské dívčí duo Tatu s Karlem Gottem Koncert ruského dívčího dua Tatu ve Zlíně. Koncert ruského dívčího dua Tatu. Julie Olegovna Volkovová (nahoře) a Jelena Sergejevna Katinová. Koncert ruského dívčího dua Tatu ve Zlíně. Koncert ruského dívčího dua Tatu ve Zlíně. Koncert ruského dívčího dua Tatu ve Zlíně. Ruské dívčí duo Tatu na koncertě v Hradci Králové. (11. února 2003). Ruské dívčí duo Tatu na koncertě v Hradci Králové. (11. února 2003). Ruské dívčí duo Tatu na koncertě v Hradci Králové. (11. února 2003). Ruská dívčí dvojice Tatu na pražském koncertě. (18.3. 2003) Tatu na slavnostním předávání cen televize MTV. Japonské duo Juemilia Japonské duo Juemilia