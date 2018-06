Janu Doleželovou napadli toulaví psi

Na exotickém ostrově Bora-Bora šestadvacetiletá miss nedávno fotila kalendář pro francouzskou značku Orna Farho.

"Všechno bylo jako v ráji, pracovali jsme dost daleko od obydlených míst, aby snímky byly opravdu autentické. A při jednom ze záběrů, kdy jsem měla na sobě minišaty, celý štáb napadli toulaví psi. Odnesla jsem to ale jen já, a to pořádnými škrábanci, protože ostatní měli na sobě džíny," svěřila se Jana a dodala, že první pomoc si poskytla sama. Díky své příruční lékárničce, bez které nedá ani ránu, nemusela ani vyhledat lékařskou pomoc.

Na ostrov Bora-Bora rozhodně nijak nezanevřela, zvláště, když se tam jako Miss ČR stala pro místní obyvatele velkou atrakcí. Byla dokonce přizvána jako čestná porotkyně soutěže Miss Bora 2007 a osobně se setkala i s prezidentem Francouzské Polynésie. Příjemných zážitků má tedy také více než dost.

V současné době Jana už balí kufry na dovolenou a doplňuje léky do své nepostradatelné lékárničky, ve které kromě náplastí, obvazů, desinfekčních prostředků, prášků proti bolesti a na snižování horečky nesmí chybět například ani repelent.

S přítelem Richardem se totiž chystají příští týden do Řecka, pak do Monte Carla a v říjnu ještě do Mexika. Jana, věrná svému povolání lékárnice, nic neponechává náhodě a jak je vidno, vyplatilo se. Pravidelně proto kontroluje i trvanlivost léků uvedenou na etiketě a ty prošlé samozřejmě vrací tam, kam patří: do lékárny.