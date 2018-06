Jankovič se zamiloval. Do Agáty?

"Moje možná budoucí přítelkyně se taky pohybuje v této branži. Proto si myslím, že nebude žárlit na eventuální konkurentky z řad mých příznivkyň. Zatím je ale náš vztah velmi, velmi čerstvý. Jsme ale teprve na začátku. A tak zatím nevíme, co bude dál, a jak se náš vztah bude rozvíjet," usmál se Filip Jankovič.

Bulvární deník SuperSpy spekuluje o tom, že jeho vyvolenou je Agáta, dcera Veroniky Žilkové. "Mám čtyřicítky horečky a nechci se k tomu vyjadřovat. Jo, byli jsme spolu venku, ale nevím do koho je Filip zamilovaný. To se zeptejte jeho," řekla iDNES letošní druhá vicemiss ČR Agáta Hanychová.

Na muziku nezanevřu. Naopak

Taneční kreace Filipa Jankoviče ve finále SuperStar se staly definitivní minulostí. Filip však hlavu nevěší. Tvrdí, že na muziku nezanevřel a svoji účast v SuperStar považuje za vynikající životní školu.

"Zatím si neumím představit, co přesně budu dělat dál. Abych se přiznal, bojím se na to myslet. Teď odjedu domů do Trenčína a tam se v klidu ze všeho vzpamatuji," svěřil se Jankovič.

"Určitě ale budu velmi často jezdit do Prahy za ostatními. Stala se z nás skvělá parta a budu jim všem držel palce v dalších kolech. V žádném případě nezanevřu na muziku. Naopak, budu se jí budu věnovat úplně naplno," dodal.

Lehčí o tři kila

Filip prožíval finále soutěže na plný plyn. Přiznal se, že všichni finalisté prožívají velmi stresující okamžiky. Na SuperStar ale nedá dopustit a tvrdí, že lepší životní školou nemohl projít.

"Čím víc jsem postupoval dál, tak jsem si častěji kladl otázku, zda úspěch za všechny nervy a stresy, které finále provázejí, stojí. Zhubl jsem asi o tři kila. Přesto jsem přesvědčen, že SuperStar je vynikající školou pro život, nejen pro zpívání. Všechny zkušenosti se mi budou ještě v životě hodit. Minimálně jsem se naučil mít ve vypjatých situacích hroší kůži, a už mě nic nerozhází," usmál se zpěvák.

O popularitě nepřemýšlí

Filip svou chutí do života získal množství příznivců. Stejně jako ostatní finalisté se teď vyrovnává s nenadálou popularitou.

"Pořád si to nějak neuvědomuji. Je to hezký pocit, když mi lidé napíšou, že třeba prožili špatný den, večer si pustili televizi a díky mě zapomněli na starosti. Pak najednou vím, že to co dělám, má smysl. Že to prostě nebylo zbytečné. Jsem rád, že jsem jiným lidem dodával sílu. A naopak tím, jak mi fandili, tak zase dodávali oni energii mě. V opačném případě bych možná ani neměl chuť se do toho pouštět," přiznal se.