Jankovič: Nejvíc se bojím bulváru

„Podle toho, jak jsme soutěžící znali, jsme se snažili vytvořit stejně silné desítky,“ vysvětluje dramaturg pořadu Rostislav Uher. „Dobří zpěváci ale mohou zklamat, jiní zazářit. Záleží i na výběru písničky. Páté desítce se to povedlo,“ dodává.

Tito semifinalisté prožívali dobu před vyhlášením snad nejuvolněněji ze všech, fandili si a navzájem podepisovali na památku plakáty SuperStar. Osm z nich čeká společně s ostatními nepostoupivšími boj o Druhou šanci. Jaké však byly první dojmy nových finalistů?

Co vám blesklo hlavou jako první?

Janika Kolářová: Že to snad ani není možné, bylo to jako sen. Já jsem nevěřila, že opravdu slyším svoje jméno.

Filip Jankovič: Myslel jsem, že si dělají legraci. Pak se mi celé tělo začalo totálně třást. Bylo to silnější než já. Opravdu jsem to nečekal.

I protože nejste Čech?

Filip: Určitě. Ale také mě překvapilo, že z této velmi silné desítky jsem dostal nejvíc hlasů. To mě dostalo, protože tu byli vynikající zpěváci.

Jaké bylo zpívat v nejsilnější desítce?

Janika: Oni to o nás hodně povídali a já jsem pořád říkala, nesmíš dát na řeči. Když jsem nás slyšela, včetně hodnocení poroty, tak jsem si to také myslela. Byla jsem ráda, že mám dobré, silné soupeře. A jsem strašně ráda, že jsem ta děcka poznala. Moc se mi líbili.

Filip: Kdybych byl v slabší desítce a postoupil, tak by mě to méně mrzelo. Cítil jsem se strašně vinný, i když vím, že určitě polovina z nich mi to přála. Byli tu super lidé.

Měli jste velkou trému?

Filip: Před vystoupením jsem se těšil, že si zazpívám, porota mě možná zdrbne. Myslel jsem, že do vyhlášení to budou muka, ale nakonec v pohodě. Čekal jsem, že si s děckama popláčem, jako že nevadí. Nakonec pláču od radosti.

Janika: Mě se snad poprvé v životě poštěstilo, že jsem před zpíváním trému neměla. Na natáčení jsem se těšila, že si to užiju, a šla jsem do toho naplno. Teď jsem měla spíš velké nervy v žaludku.

Považujete za výhodu zpívání v poslední finálové desítce?

Janika: Brala jsem to jako velkou výhodu. První měli na přípravu tři týdny, já dva a půl měsíce. Mohla jsem všechny okouknout a už jsem věděla, co mě čeká, a co do toho víc vložit.

Filip: Mohl jsem si všímat chyb, kterých se musím vyvarovat, ale zase to byly větší nervy.

Kdo z finalistů se vám nejvíc líbí?

Filip: Hlasově byli vynikající první dva. A z bab to je Míša Nosková, ta mě strašně překvapila, jak zaválela.

Janika: Moc se mi líbil Vlasta Horváth, Gába Al Dhábba, tu naprosto miluju jako člověka, a potom Klára Zaňková.

A loni?

Janika: Martina Balogová uměla skvěle zpívat, chvilku mě držel i Sámer Issa, ale v závěru nejvíc Aneta.

Filip: Jednoznačně Martina Balogová. Když zpívala, musel jsem se obléct, protože mi šel mráz po těle.

Na jaké úkoly se těšíte ve finále?

Janika: Na muzikál, ale líbily se mi i filmové písničky, tanec a rock, který byl hodně živelný.

Filip: Těším se na jazz, muzikál...

Z čeho máte strach?

Filip: Z bulváru. Jsem člověk, na kterém si myslím hodně lidí zgustne. Jsem typ, co rychle všechno poví, všem důvěřuje. Je to možná moje minus, ale i plus, protože jsem otevřený a určitě si na nic nehraju.

Čemu by jste se chtěli věnovat?

Janika: Ještě jsem o tom tak nepřemýšlela a nemám to vyhraněné. Je toho plno.

Filip: Miluju černou hudbu, r'n'b, black music a hlavně taneční hudbu, kde můžeš ukázat energii, která v tobě je.

Vystupovali jste již dřív před pulikem?

Filip: Zpěv studuji čtyři roky a máme se školou veřejné vystoupení - muzikály. Třeba jsem hrál Dannyho v Pomádě.

Janika: Hlavně jako taneční company v muzikálech v brněnském divadle. Nejnověji to byli Hair, My fair lady, Kabaret... Do SuperStar jsem nešla s tím, že se cítím jako neobjevená zpěvačka, ale abych zkusila překonat samu sebe.

