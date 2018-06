LÁSKA POD LUPOU: Září 87 a křoví, vzpomínají Pavel Vítek a Janis Sidovský

MÍSTO A DOBA PRVNÍHO SETKÁNÍ

Pavel: Během zkoušení choreografie na moje televizní vystoupení, v září roku 1987. Janis mi dělal křoví, tančil za mnou piruety a metal kozelce.

Janis: 25. září 1987. Bylo tehdy pěkné babí léto, slunce svítilo do oken zkušebny, kde jsme nacvičovali choreografii pro Pavlovo natáčení. Sice jsem byl mistr republiky v moderním tanci, ale Pavel tomu říká křoví.

ČÍM MĚ OKOUZLIL

Pavel: Upřímným pohledem.

Janis: Sympatickým úsměvem.

ČÍM MĚ VŽDY DOSTANE

Pavel: Nápady na cestování. Nejsem na rozdíl od Janise plánovač, takže mě pravidelně překvapí, kam se podíváme a jak výlet zorganizuje bez cestovky. Zatím nejlepší byla Barma anebo bydlení v korunách stromů na ostrově v Indickém oceánu.

Janis: Výborným jídlem a péčí o zahradu. Máme dost velký pozemek a Pavel ho zvládá osázet, shrabat, ostříhat i zalévat. Zahrada je jeho krásné dílo a také tu práci hodně chválím, většinou z altánu nebo z houpací sítě.

NA CO NIKDY NEZAPOMENU

Pavel: Na rozbouřeném moři v Thajsku, kde jsme v prudkých vlnách pluli jen v malém člunu s budhistickými mnichy. Ti už upadali do nirvány, protáčeli oči a říkali mantry, zatímco my počítali plovací vesty pod sedadly. Ale možná byly jejich modlitby vyslyšeny, protože oceán se jako zázrakem uklidnil a my šťastně dopluli ke břehu.

Janis: Těch dobrodružství jsme za 26 let prožili hodně, mně utkvěla jedna strašidelná. Na naší první dovolené jsme byli v Českém ráji na chalupě u známých. Ti nám dali jen klíče a nechali nás obývat rozhlehlý statek, kde se kolem půlnoci začaly dít hodně divné věci. Ticho se dalo krájet, všude samé napětí a k tomu nás sledovaly oči předků ze starých obrazů. Vládl tu tísnivý pocit, jako bychom v místnosti nebyli sami. Jakmile zavrzala podlaha, už jsme viděli všechny duchy. Spali jsme s rozsvíceným světlem a ráno nám sousedé prozradili, že se v našem stavení kdysi odehrála úkladná vražda. No, měli jsme sbaleno rychle.

CO NÁS NEJVÍCE SPOJUJE

Pavel: Smysl pro humor a optimismus.

Janis: Smysl pro humor a nadhled.

KDY SE DOSTAVUJE ŽÁRLIVOST

Pavel: Už jsem si zvykl na všechny ty mladé nadějné umělce, kteří Janisovi posílají nahrávky a fotky, jestli by z nich neudělal hvězdy a že by ho rádi někam pozvali. To mě nerozhází.

Janis: Žárlil jsem kdysi hodně, ale už jsem z toho vyrostl. Teď mě už všichni ti mladí bezbranní tanečníci a herci z představení, ve kterých Pavel hraje, nerozhází.

KDY MĚ NEJVÍCE PŘEKVAPIL

Pavel: Překvapí mě pravidelně, když odjedu na zájezd s divadlem a vždycky něco nového koupí do domu. Teď například novou televizi, které jsem si všiml až druhý den. Prostě odjedu, Janis už objednává na internetu, a když se vrátím, tak jen řeknu: No, stihls toho tady zase hodně.

Janis: Jak je praktický. Na rozdíl ode mě má všechna lejstra pěkně srovnaná v krabicích, v mém pokoji se vždycky všechno hledá.

LÁSKA POD LUPOU: Pavel Vítek a Janis Sidovský

ZLOZVYKY, KTERÉ TAKTNĚ PŘECHÁZÍM

Pavel: Janis je jedináček, takže na něj maminka nedá a nikdy nedala dopustit. To v praxi znamená, že kde si sundá košili, tam zůstane ležet, protože byl vždycky někdo, kdo ji uklidil. Ale beru to jako roztomilost.

Janis: Pavel je pedant, takže ho trocha nepořádku rozhodí. Ale nenechám se tím nijak znervóznět.

JAK NÁS VIDÍM ZA PÁR LET

Pavel: V domku u moře.

Janis: V domku u moře.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJE

Pavel: Janis má za sebou hodně úspěšný rok producenta. Povedly se mu Královny popu i koncert Noc na Karlštejně s Vojtou Dykem nebo Matějem Ruppertem. Teď nejvíc žije dvěma událostmi - v O2 aréně se podílí na benefici pro Kapku naděje Kabát za mobil a 16. prosince produkuje ve Státní opeře Praha operní gala Štefana Margity. Projekty, které chystá, jsou také hodně zajímavé, jen je nesmím prozradit.

Janis: Pavel se vrátil na koncertní pódia, jede vánoční turné po 25 letech, které zakončí 17. prosince v pražském divadle Kalich. Když jsem na začátku adventu viděl, jak mu tleskalo dva tisíce lidí v Berouně, byl jsem na něho pyšný a radoval se s ním. Příští rok by se měl objevit v divadelní komedii se svou učitelkou, herečkou Reginou Rázlovou, dokonce má nabídku na film. Vím ale, že stejně tak žije hodně zahradou a docela obyčejnými věcmi. To se mi líbí.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Pavel: S tebou mě baví život.

Janis: Mám štěstí, že patřím k tobě.