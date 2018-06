Janika Kolářová zazářila, ale neslavila

„Když řekli její jméno, měla jsem úžasný pocit,“ popsala své pocity bezprostředně po vyhlášení výsledků Mirka Kolářová. Janiku společně s manželem, hercem Ladislavem Kolářem, před lety jako několikaměsíční miminko adoptovali.

Exotická kráska zazpívala svou oblíbenou písničku If you could read my mind z filmu Klub 54. Před porotu se postavila hned jako první v pořadí.

„Ze začátku jsem z toho nebyla nadšená, ale teď jsem moc ráda. Nemusela jsem se dlouhé minuty strachovat a vymýšlet, kde co ještě na poslední chvíli změnit. Takhle jsem do toho šla prostě naplno,“ svěřila se Janika.

Zazářila, ale oslava nebyla

Ani jeden ze čtyř porotců nešetřil na adresu sympatické gymnazistky chválou. „Já jsem si původně říkala, že ta písnička, co jste si vybrala, je pro mě trochu nudná, ale zjistila jsem, že ve vašem podání není vůbec nudná. Měla jsem z vás velmi osvěžující dojem. Mezi tím, co tu občas vídáme, jste zazářila,“ zhodnotila výkon například Gabriela Osvaldová.

Přímo ve studiu Janice fandili rodiče, kamarádka a přítel. „Hrál jsem ještě večer v Brně představení Romance pro křídlovku. Hned po něm jsme vyjeli za Janikou autem do Prahy. Dojeli jsme tam na jedenáctou, těsně před vyhlášením. Cestou jsme pořád posílali esemesky,“ popsal hektickou noc Ladislav Kolář.

Žádná oslava se ale nekonala. „Pogratulovali jsme jí a samozřejmě dostala velkou pusu. Ani jsme si nepřiťukli, jeli jsme autem zpět do Brna, přijeli ve tři ráno a šli spát, ale oslava přijde určitě později,“ naznačila Mirka Kolářová.

Janice drželi palce i kolegové z brněnského Městského divadla, kde dívka od útlého dětství vystupuje. „Jestli by tu soutěž měl někdo vyhrát, tak je to právě Janika. Je to moc rozumná holka, má hlavu na svém místě,“ myslí si o dívce s čokoládovou pletí Evelína Jirková, se kterou Janika alternuje roli Rosie v muzikálu Cabaret.