Bývalá modelka Janice Dickinsonová se provdala za svého psychologa

„Jsem tak potěšená, nadšená, cítím se neskutečně. Jsem opravdu nesmírně šťastná nevěsta. Když se mi Rocky poprvé představil, měla jsem pocit, že jsem spatřila mýtického jednorožce, jednoho posledního svého druhu. Je tím nejčistším, nejzářivějším, nejzábavnějším a nejúžasnějším mužem, jakého jsem kdy potkala,“ sdělila Janice těsně před svatbou v rozhovoru pro Entertainment Tonight.



Během svatebního obřadu na sebe modelka oblékla šaty od návrhářky Jane Brooke, které pečlivě vybírala. „Každá nevěsta by na sebe ve svůj velký den měla obléci dokonalé šaty, které jsou vytvořeny přesně pro ni. Moje šaty jsou dokonalé, nemají chybu,“ pokračovala Janice, která se s Robertem Gernerem zasnoubila v roce 2012.

Její partner jí byl velkou oporou i v období, kdy byla Janice diagnostikována rakovina prsu. „Když jsem se to dozvěděla, začala jsem přemýšlet o smrti a o tom, jak moji blízcí zvládnou žít beze mě. Měla jsem strach, že moje děti přijdou o matku, která je bezmezně miluje. Také jsem si v tu chvíli myslela, že už pro svého snoubence nejsem atraktivní. Ale tak to nebylo, on mi velmi pomáhal,“ doplnila.

Janice se z rakoviny vyléčila: