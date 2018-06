Janet Jacksonová shodila hřívu a našla si přítele

Čtyřiačtyřicetiletá Jacksonová má za sebou těžký rok. Zemřel jí bratr a rozešel se s ní přítel Jermaine Dupri, se nímž žila sedm let.

Konečně to ale vypadá, že se zpěvačka posunula dál. Do Londýna přijela proměněná, ruku v ruce s novým přítelem. Je jím o devět let mladší průmyslník Wissam Al Mana z Kataru. Na veřejnosti se spolu objevují už od února.

Do Londýna přijela Janet Jacksonová propagovat film Proč jsem se jen ženil, v němž hraje jednu z hlavních rolí. Fanoušci ji ovšem nepoznali. Ve filmu má Jacksonová ještě dlouhé vlasy a o pár kilo víc.

K filmu nahrála i soundtrack, na němž spolupracovala s bývalým přítelem Duprim. "Jermaine patří k mým nejlepším přátelům. Budu ho milovat až do smrti. Jsme stále ve spojení a jsme stále dobří přátelé. Stále spolu mluvíme," řekla Jacksonová. "Jsme tu jeden pro druhého a myslím, že to tak bude do konce našich životů," dodala.