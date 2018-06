Janet Jacksonová se prý tři měsíce po porodu rozešla s manželem

„Bohužel, Janet a Wissam se rozhodli, že manželství jim nefunguje a půjdou raději každý svou cestou. Oba jsou velmi zaneprázdnění, ale jsou rozhodnuti, že jejich synovi budou dobrými rodiči, i když nebudou žít spolu. Je to přátelský rozchod a Eissa zůstane s matkou, která bude trvale pobývat v Londýně,“ cituje list The Mail on Sunday kamarádku Jacksonové.

Pokud dojde i k rozvodu, bude to pro zpěvačku třetí krach manželství. V roce 1984, když jí bylo 18, si vzala přítele z dětství Jamese DeBarge. Sňatek však po pár měsících anulovali. V roce 1991 se provdala za tanečníka a skladatele Reného Elizonda. Rozvedli se o devět let později.

Třetího manžela Wissama Al Manu si vzala v roce 2012 po dvouleté známosti. Zpěvačka si vždy přála rodinu a letos 3. ledna v 50 letech porodila prvorozeného syna Eissu (psali jsme zde).

Zpěvačka během dosavadní hudební kariéry získala kromě jiného šest cen Grammy, nominaci na Oscara a desítky nominací na American Music Awards, MTV Video Music Awards či Billboard Music Awards. Jako herečka se objevila například ve filmu Zamilovaný profesor nebo Malcolm X.