Padesátnice Janet Jacksonová: Plánujeme rodinu, musím odpočívat

Zpěvačka ve vzkazu na Twitteru nejdřív fanouškům poděkovala za přízeň a podporu a pak prozradila šťastnou novinku.

„Jsme ve druhé polovině turné, ale došlo k náhlé změně a myslela jsem, že je důležité, abyste to věděli jako první. Můj manžel a já plánujeme rodinu, takže budu muset odložit turné. Prosím, pokud můžete, pokuste se pochopit, že je pro mě důležité udělat to teď, musím odpočívat, nařídili to lékaři, ale nezapomněla jsem na vás, a hned jak to bude možné, budeme pokračovat v turné,“ řekla.

Jacksonová loni v říjnu vydala zdařilou desku Unbreakable, kterou měla na koncertním turné propagovat. Na konci roku 2015 měla zdravotní komplikace, kvůli nimž odsunula své lednové koncerty ve Spojených státech. Koncem prosince oznámila, že musí podstoupit blíže neurčený chirurgický zákrok. Zpěvačka pak zrušila i evropskou část turné. V Česku měla prvně vystupovat 20. dubna (více zde).

Zpěvačka a katarský miliardář Wissam Al Mana se tajně vzali v roce 2012 po dvouleté známosti.

Jacksonová už byla dvakrát vdaná. V roce 1984 si vzala přítele z dětství Jamese DeBarge. Sňatek však po pár měsících anulovali. V roce 1991 se provdala za tanečníka a skladatele Reného Elizonda. Rozvedli se o devět let později.