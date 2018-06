Janet Jacksonová: Pro Michaela jsem tlustá prdel

„Vedle Michaela jsem si vždycky připadala jako tlouštík. Jakmile vyšla nějaká fotka mého zadku v časopise, hned mi ji s úšklebkem ukazoval.“

„Byl šťastné dítě, ale od puberty to s ním šlo z kopce. Stal se z něj introvert a všechny své problémy projektoval do mě. Vymýšlel mi brutální přezdívky, říkal mi třeba tlustá prdel, což na mě působilo hodně negativně. Trpěla jsem kvůli tomu depresemi. Nevím, za co se mi mstil,“ prozradila Jacksonová v nedávném interview.

Janet nedávno zhubla téměř osmadvacet kilogramů. Svojí sexy figuru se proto rozhodla pořádně zúročit. Po titulní straně časopisu Vibe, na které pózovala téměř nahá, se nyní odhalila v pánském magazínu FHM. Čtyřicetiletá zpěvačka se do vydání svého nového alba s názvem „20 Y. O.“ (25. září) objeví na titulních stránkách ještě patnácti časopisů.