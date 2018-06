Janet Jacksonová přemýšlí o mateřství

Šťastná Janet minulý týden vystoupila a prohlásila: Janet Jacksonová, která odstartovala v minulých dnech ve Vancouveru osmiměsíční světové turné, se tak vrátila do světa showbyznysu po rozvodu a delší nahrávací pauze, kdy před čtyřmi lety nahrála album "All For You". Na tomto albu přímo vzdává hold svobodě a také poctu sexu.



Rene Elizondo jr. je druhým manželem, s nímž manželství Janet Jacksonové ztroskotalo. I když tehdy zpěvačka chystala nové album, neváhala a rozvedla se hned, jak to bylo možné. Dvojice spolu vydržela po osm let, kdy se snažili manželství chránit před okolím a popularitou. Ale v únoru roku 1999 vypustili nejbližší rodinní příslušníci a přátelé do světa zprávu, že mezi mladou manželskou dvojicí vznikl rozkol.



Jakmile se Janet rozvedla, přiznala se, že měla poprvé rande s mužem. Tím se ovšem znelíbila vlastní matce, která je striktní vyznavačkou Jehovy, takže neuznává před uzavřením manželství jakékoli schůzky s cizím mužem.



"Nikdy jsem nic podobného neprováděla, ale hrozně se mi to teď líbí a budu to tak dělat dál. Je to báječné," řekla popová hvězda při interview. "A navíc si myslím, že je to normální a správné. Každý by měl jako teenager získávat podobné zkušenosti, a ne jako já, která jsem to nikdy nepoznala."

