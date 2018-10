Bylo to hodně těžké, říká Janet Jacksonová o svém boji s depresí

Popová ikona poslala fanouškům dopis v časopisu Essence. Popisuje v něm svou cestu životem a také poučení, která si zatím odnáší. Nejhorší období pro ní bylo po třicítce. „Potýkala jsem se s depresemi a byl to hodně velký boj. Moje nízká sebeúcta má zřejmě kořeny v dětství, kdy jsem se cítila hodně podřadná. Nedokázala jsem plnit ty neuvěřitelně vysoké standardy, které se po mně žádaly. Plus se k tomu samozřejmě přidaly společenské otázky jako rasismus nebo diskriminace žen,“ řekla.

„Dejte to všechno dohromady a na světě je vytrvalá a děsivá deprese, ale naštěstí jsem z ní našla cestu ven,“ prozradila Janet, která je nejmladším dítětem slavné Jacksonovy rodiny a sestrou Michaela Jacksona.

Zpěvačka na dětství vzpomíná ráda, ale zároveň přiznala, že neustále řešila svůj vzhled. „Byla jsem šťastná, když se moji bratři vrátili domů z cest. Byla jsem šťastná, když mi máma dávala štědře najevo svou lásku. Ale strašně se mi nelíbilo, jak jsem vypadala,“ řekla.

V dětství Janet neměla vůbec zájem pracovat v zábavním průmyslu. Věnovala se koním a chtěla se stát profesionální jezdkyní. Ale když po pár letech začala upadat sláva skupiny starších sourozenců The Jackson 5, rozhodl se otec zapojit i Janet. Poprvé vystoupila na jevišti v Las Vegas v osmi letech a rychle si získala fanoušky. „Když mě lidé požádali, abych zpívala, byla jsem šťastná. Ale ne kvůli sobě, kvůli nim, že je dělám šťastnými,“ vzpomínala zpěvačka.

V současnosti jí nejvíc radosti v životě přináší láska ročního syna Eissy, kterého má se svým třetím manželem Wissamem al Manou. Manželství jim vydrželo pět let, loni podala zpěvačka žádost o rozvod. V současné době spolu vedou boj o opatrovnictví syna. „Nejšťastnější jsem, když mám svého syna v náruči a mazlíme se. Nebo když se dívám do jeho rozesmátých očí a vidím, jak reaguje na mou něhu a lásku. A taky když ho pusinkuju nebo mu potichu zpívám před spaním. To jsou posvátné chvíle, kdy je štěstí všude kolem nás,“ prohlásila.

Janet se ve svém dopise fanouškům také dotkla tématu hnutí MeToo. „Žijeme v době, kdy ženy po celém světě odmítají být ovládány, manipulovány a zneužívány. Našly jsme svou sílu a z té už nesmíme ustoupit,“ míní.