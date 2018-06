Janet Jacksonová by si ráda užila lesbický sex s Aliciou Keys

Vedle zpěvačky hitu No One obdivuje Janet také moderátorku Oprah Winfreyovou. "Obě jsou to silné ženy... Nemůžete být ženou a zároveň být silnou, musí na tom být ještě něco víc," uvažovala Jacksonová.



Zpěvačka Alicia Keys

Zpěvačka by si sice se ženou dokázala nějaké hrátky představit, ale kdyby její partner Jermaine Dupri, s nímž žije šest let, přišel s vyznáním lásky k jinému muži, byla by hodně zmatená.

"Byla bych naštvaná, protože s ním chci být i nadále! Je to docela vtipné, protože jsem s ním o tom žertovala a řekla mu: Někdy mě přivádí k šílenství, že jsem holka, takže v příštím životě se sem vrátím jako chlap a ty budeš moje děvka!" dodala zpěvačka, kterou mimo jiné proslavila kauza Nipplegate – kdy jí o přestávce sportovního utkání Super Bowl kolega Justin Timberlake strhl z těla část kostýmu a odhalil v přímém přenosu prso. - Více o tomto velkém skandálu čtěte zde