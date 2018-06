Janek Ledecký: Dětem prospělo, že jsme je nedali na základní školu

„Je mi to trochu divné, že oni se na to těší celý rok, ale my také,“ přiznal Janek Ledecký.

Dovolené tráví rodina akčně, jak u moře, tak na horách. Letos vyhrálo Řecko, tak bude celá rodina surfovat. Podle hudebníka dětem společná dovolená nevadí také proto, že je s manželkou nedali na základní školu.

„Měly domácí studium. Možná ta škola děti kazí,“ míní zpěvák.

Na dceru byl prý hrozně pyšný, když v 18 letech vyhrála svůj první Světový pohár ve snowboardingu.

„To je fakt jako mazec. To ty emoce člověk těžko brzdí. A u Jonáše, když jsem ho viděl na prvním dobrém koncertu, který dal s bandem. A také teď v září, když otvíral svoji první soubornou výstavu,“ dodal Ledecký (více o aktech jeho syna zde).