Ledecký: Kdybychom neměli peníze, dcera se na olympiádu nedostane

Teoreticky může být brzy superstar i z jeho osmnáctileté dcery Ester - v únoru jede se svým snowboardem na olympiádu do Soči.

Vlastně to není velké překvapení, sport má v genech. Esteřin dědeček, hokejový útočník Jan Klapáč, hrál na dvou olympijských hrách v šedesátých letech, maminka byla výborná krasobruslařka, a otec, zpěvák Janek Ledecký, hraje mimo jiné tenis.

"Když jsme měli ve druhé třídě napsat, co dělají naši rodiče, tak jsem odpověděla, že je táta profesionálním tenistou. Opravdu jsem si to myslela, tenis hrával často, doma měl poháry. Paní učitelka našim naznačila: Možná už byste jí to měli říct, ale oni nic netajili, já si jenom nějak neuvědomovala, že je táta známý zpěvák," vzpomíná Ester v dvojrozhovoru, který vyjde ve čtvrtečním Magazínu DNES.

Janek Ledecký otevřeně říká, že kdyby rodinu finančně nezajistil, žádná olympiáda se nejspíš nekoná.

"Zimní sporty jsou nejdražší ze všech, dražší než golf, takže bez peněz to nejde, zejména v případě Ester, která trvá na tom, že chce jezdit na vrcholové úrovni lyže i snowboard, což je unikum," míní zpěvák.

Pokud by se Ester Ledecká sportem neuživila, v záloze má i hudbu. Alespoň otec ji chválí.

"Nedávno jedeme do Špindlu a v rádiu zpívá Annie Lennox písničku There Must Be An Angel, najednou slyším, jak to Ester zpívá i s těmi úžasnými sólovými koloraturami a skoro jsem to napálil do škarpy: Jak to, že nevím, že umíš takhle zpívat?! Kde trénuješ?"

Netrénuje vůbec. Jen občas si sedne k piánu a zahraje například hlavní motiv z Amélie z Montmartru. Umí se doprovodit i na kytaru, na základní škole hrála coby záskok v kapele svého staršího bratra Jonáše na basu. Ovšem o tom, že by si občas mezi závody vystřihla koncert, neuvažuje.

"Mně by to připadalo trapné, když na nástroj necvičím. Snad až skončím se sportem," říká Ester.

Až do února se bude u Ledeckých mluvit spíše o snowboardu než o hudbě a otec Ledecký je mírným optimistou. "Podle mě je Ester schopná dostat se mezi posledních osm, pak už budou mezi holkami rozdíly v setinách vteřiny, takže se může stát cokoli. Ale i kdyby skončila poslední, tak se nic neděje, vždyť je v osmnácti letech na své první olympiádě," dodal zpěvák.