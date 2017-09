Ledecký: Tréninky Ester bych vám nepřál vidět, není to nic hezkého

Za pár dní v divadle Hybernia představíte už svůj čtvrtý muzikál, o čem je?

Muzikál Iago jsem napsal s Robertem Johansonem a Michalem Kovalčíkem podle Shakespearova Othella a všichni se hrozně těšíme. Jago (v anličtině Iago, pozn. redakce) je od Shakespeara nejlépe napsaný padouch, jaký se mu povedl. Proti němu jsou Macbeth nebo Richard III. začátečníci, to je mateřská škola padoušství. Jago je velikán mezi Shakespearovskými zloduchy a ještě má tu výhodu, že je hrozně vtipný a zábavný, takže ho v podstatě lidé mají rádi proti své vůli.

Ale muzikál Iago se už hrál, je to tak?

Hrál se minulou sezonu v Bratislavě. Chtěl jsem, aby byl výpravný, aby to byl pro lidi velký zážitek, tak jsem propojil novou scénu v Bratislavě a divadlo Hybernia. A díky tomu, že obě tyto instituce mají báječné vedení, tak se dohodly a společně vytvořily scénu podle mých představ. Po roce na Slovensku se teď celá scéna přestěhovala do Prahy s kompletně českým obsazením a musím říci, že jsme muzikál velmi vylepšili a inovovali.

Dá očekávat, že to bude další velmi úspěšné dílo i díky americkému režisérovi Robertu Johansonovi, odkud se znáte?

Potkali jsme se už před 15 lety, když jsme dělali předváděčky Hamleta v New Yorku na Broadwayi, a je to právě ten chlapík, který mě tenkrát přemluvil k modernizaci původního Hamleta do verze, která se teď hraje všude po světě. Mimochodem tento týden Hamlet opustil Soul a jezdí někde po Koreji. V Soulu už bylo páté nastudování a muzikál překonal 400 repríz, což je úžasné.

Jak jste vlastně trávil léto?

Byli jsme na Lefkadě, tam je báječný windsurfařský resort. Celá naše rodina miluje klouzací disciplíny, takže když sleze sníh, potřebujeme jezdit alespoň po vodě. Ráno na poklidné hladině wakeboardujeme, a když odpoledne začne foukat, vyskočíme na windsurfy. A Ester tam má šestkrát týdně tříhodinový ostrý trénink. Nepřál bych vám to vidět, není to nic hezkého, ale výsledky to má.

Ester se letos ve Španělsku a v Sierra Nevadě stala vicemistryní a mistryní světa, kde jste ji osobně podporoval. Teď už před sebou může mít jenom olympiádu.

Tu má před sebou a tam se s ní s dovolením pojedu také podívat.



Vy i Ester máte hodně fanoušků na Facebooku, řídíte si to sám?

Ne ne, to dělá agentura. Já s velkým odporem, nebo ne odporem, ale počítač pro mě vždy znamená, že budu pracovat. A teď se k tomu ještě připojila povinnost dopravit na Facebook alespoň nějakou informaci.

Když zrovna nezkoušíte muzikály, jste častěji ve Špindlu, nebo v Praze?Daleko víc v Praze, Špindl zanedbávám a přiznám se k tomu, že za minulou sezonu jsem tam byl jen jeden den lyžovat. Když mám možnost a šanci, jedu se podívat na to, jak lyžuje Esterka, a to jsou jiné destinace a jiné lyžování.

Až skončí muzikál, bude něco nového od Žentouru nebo něco sólově?

Všichni se mě ptají na další sólovou desku. Já si už dva roky střádám do šuplíku a hned, jak teď odpremiérujeme muzikál, tak se do toho pustím.

A vánoční turné?

Vánoční turné bude, letos 24 koncertů. Bude toho fakt dost a bude to zase v sestavě s mojí kapelou.