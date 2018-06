Janeček: Vítěze SuperStar čeká boj

Přijde vám tahle soutěž jako vhodná cesta k hledání nových talentů?

Není podstatné, zda nová hvězda vzejde z takového programu anebo v rámci talent skautingu. Problém je v tom, že u tohoto pořadu kandidáti zažívají něco, s čím se pak v praxi nesetkají. Tady je to full servis. Všechno creme de la creme. Kostyméři, vizážisté, hlasoví poradci, choreograf, to všechno jim Nova zařídila a zaplatila. V běžném životě si ale zpěvák tyhle věci honoruje sám. To je ten rozdíl mezi snem a realitou. Nejsem si jist, jestli si to ty děti uvědomují.

Jaké další kroky je teď čekají?

Nejdůležitější a nejtěžší teď bude vybrat dotyčnému interpretovi správnou polohu. Takovou, aby se s ní ztotožnil on, posluchači a taky ten, kdo mu bude produkovat desku. Jde o určité zařazení a tam je samozřejmě možných tisíc variant, které mohou zafungovat velmi pozitivně nebo i velmi negativně. Je přece ověřené, že to, co se líbí lidem, se nelíbí kritice, a co se líbí kritice, se nemusí líbit interpretovi. To je celá pavučina a skloubit ji není nikterak jednoduché.



Když se podíváte na poslední tři finalisty, v jakých škatulkách je vy sám vidíte?

Šárka Vaňková je typ Ivety Bartošové nebo Heleny Vondráčkové, když začínaly. Myslím si, že je širokospektrální. Může být velmi autentickou popovou hvězdou. Aneta Langerová má výhodu, že má charakteristickou barvu hlasu. Těch příměrů by mohla být celá řada, ale napadá mě Marta Kubišová, místy i Yvonne Přenosilová. Aneta může mít velký záběr na masové publikum, zejména v souvislosti s kapelou, se kterou vystupuje. Sámer Issa je velmi charizmatický a myslím si, že se na hudebním poli neztratí. Má dobré jméno i vizáž, působí exoticky a to mají lidi u nás rádi.



Mají šanci udržet si finalisté přízeň publika?

Všichni teď mají velmi dobře našlápnuto, ale přízeň je velmi prchavá záležitost. Ta bleskovým způsobem sublimuje. Můžete si ověřit, že když se zpěvák neukáže dlouho na obrazovce a není pravidelně mediálně masírován, publikum na něj postupně zapomíná. Showbyznys je tak trochu sport. Má pravidla, která je třeba dodržovat.



Takže teď budou potřebovat především dobrého manažera, jenomže těch je tady strašně málo.

Bohužel, pod slovem manažer se u nás velmi často skrývají zprostředkovatelé. Lidé, kteří za provizi domluví zpěvákovi vystoupení na nějaké akci. Skutečný manažer dělá dotyčnému otce, matku, dědečka, babičku, prostě všechno a věnuje se mu od rána do večera, včetně sobot a nedělí. Jsou s tím spojeny investice a do těch se nikdo nehrne.



Na koho tedy mohou narazit?

V těchto okamžicích mohou očekávat velkou vlnu zájmu od lidí, kteří chtějí, nebo se dokonce potřebují na nich etablovat či vylepšit si ekonomické zázemí. Ale ono to má logiku. Ty děti jsou teď vypumpované nahoru, čili co spousty lidí napadne? Vzít je a rychle někde nějakým způsobem semlít. Jenomže to je právě nebezpečné. Pro ně je teď důležité, aby měly dobré konzultanty a rádce, kteří budou jejich kariéru vidět ne na prvních několik měsíců, ale vývojově. Aby měli vymyšlený nějaký umělecký plán, na který navazuje marketingový plán, to znamená prezentace, způsob uvádění, repertoár, což je to nejzákladnější a nejtěžší, zejména v době, kdy tady nejsou desítky potentních komponistů, kteří by chrlili jeden hit za druhým...



Co podle vás udrželo tak dlouho na výsluní Karla Gotta?

Karel Gott miluje zpívání, miluje publikum a je nesmírně pracovitý a cílevědomý. Ale disciplína zpěváka, to není jenom o tom, že někde zazpívá, to je nesmírně široký soubor pravidel, které je potřeba naučit se, ctít a respektovat. Musí být tomu dotyčnému vlastní, pohltit ho a bavit. V našem oboru ti úspěšní tyto návyky jednak velmi dobře znají a jednak je permanentně vylepšují. Karel Gott je mimo jiné největší sebemrskač a sebezpochybňovač na zeměkouli. A je také entuziasta. A to jsem i já. Ono to z dálky vypadá, že všechno děláte za peníze, ale ty peníze přicházejí automaticky v okamžiku, kdy do toho hodně vložíte.

