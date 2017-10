Milenka miliardáře Janečka: Vzali jsme se a čekáme miminko

„Jsme v jistém smyslu slova manželé. Vzali jsme se tradiční buddhistickou formou v klášteře Gangtey školy Ňingmapa v Bhútánu, kam jsme v létě vyrazili, abychom na tomto speciálním místě založili rodinu. Čekáme tedy spolu miminko, počaté těsně po svatbě v oblasti kláštera Taktsang neboli Tygřího hnízda. Zřejmě jsem si takto definitivně propletla osud se svojí milovanou zemí,“ napsala na Facebook Lilia Khousnoutdinova, která se nazývá kněžkou, pořádá semináře pro ženy například o orgasmu, je také dulou či návrhářkou a střídavě pobývá v Česku a v Bhútánu.

Zároveň prozradila, že se s Karlem Janečkem potkali v době, kdy byli oba naprosto šťastní ve svých manželstvích. A právě proto jejich vztah nemá úplně snadnou cestu. “Oba dlouhodobě a otevřeně mluvíme o netradičních vztahových modelech, což ale neznamená, že je to jednoduché, ani to, že ve finále dokážeme najít takovou formu vztahu, která nám bude dlouhodobě fungovat,“ vysvětluje Lilia, která je absolventkou Oxfordu a matkou malého syna (jak Lilia rodila doma, čtěte zde).

„Věřím, že vztahy ve vícero lidech fungovat určitě mohou a mám s tím osobní pozitivní zkušenosti, avšak musí k tomu být splněno dost předpokladů, což v našem případě není vůbec jisté. Čas ukáže. Jsem však velice vděčná za to, co jsme doteď spolu mohli prožít. Od sdílené vášně v pracovních projektech, po krásně plynoucí společné přednášení o politice i vztazích, nádherné magické okamžiky v různých koutech světa, úžasnou intenzitu a zároveň klidné rodinné chvilky s dětmi, kterých máme dohromady čtyři. Jsem zvědavá na naši budoucnost, ale v každém případě je to příběh, který mi daroval nespočet zkušeností. Jsem za něj vděčná. Co dodat? Tak třeba, prosím, držte nám palce,“ dodala.

Karel Janeček se před dvěma roky oženil s tuniskou matematičkou Mariem a mají syna Karla Yanise Nouriho. Před pár dny ovšem přiznal, že kromě manželky žije ještě s jinou ženou a je šťastný. „Moje žena to přijala podle mě úplně nádherně. I když ona není typ, který to dobře snáší, ale teď je to dobré,“ řekl miliardář pro magazín Luxury Prague Life. Z předchozího manželství má Janeček ještě dvě dcery.