Botox nepoužívám, krk si občas zalepím páskou, přiznala Seymourová

Herečka známá hlavně ze seriálu Doktorka Quinnová a z bondovky Žít a nechat zemřít, kde si v roce 1973 zahrála po boku Rogera Moora, vypadá i v 67 letech skvěle. Lidé se jí často ptají, jak to dělá.

„V první řadě musím říct, že všichni jsou ve vyšším věku vrásčití,“ prohlásila v britské televizní show Loose Women. „Nevím, jestli se prodává v Anglii, ale v Americe existuje krém s mým jménem a je jedním z nejprodávanějších. Je to Crepe Erase. Tak to je jeden z mých triků. A pak, někdy když natáčím, si nechávám krk zafixovat lepící páskou,“ prozradila.

Jane Seymourová, která byla pětkrát vdaná a má čtyři děti, přiznala i další trik, jak vypadat mladě. „Když chci vypadat mladší, nosím občas paruku,“ prozradila.

Tlak na to, aby herečky vypadaly mladistvě, je podle ní v Hollywoodu velký. Seymourová se mu snaží nepodléhat. Botoxové injekce používat nechce, protože se bojí dopadů na mimiku obličeje.

„Hodně lidí si myslí, že když pracujete v Hollywoodu, spousta věcí je pro váš běžná. Třeba právě botox. Ale není to tak. Ať si každý dělá, co chce, když se to udělá dobře, je to skvělé. Ale já potřebuji pusu a celý obličej, aby se přirozeně hýbaly. Pokud se nehýbou, nemůžu hrát všechny postavy a jejich emoce. Já se ve své vlastní kůži cítím dobře,“ vysvětlila.

Herečka zároveň přiznala, že v minulosti byla několikrát v pokušení podstoupit některý z kosmetických zákroků. „Nepodstoupila jsem žádnou operaci, injekce nebo něco takového. Takže pořád vypadám jako já. Trochu jsem v pokušení každý den, když se na sebe podívám. Pak vidím lidi, které znám, a skoro je nepoznávám. Takže jsem skutečně ráda sama sebou. To je pro mě důležité,“ dodala.