Seymourová po šedesátce: Mám upravená víčka a ňadra, botox už nechci

Seymourová má dokonalou postavu, což je hlavně výsledek tvrdého cvičení. Obličej ale nemá uměle vytažený a vrásky jsou na něm patrné.

"Jsem na své vrásky hrdá. Dávají mé tváři charakter," řekla herečka pro deník Daily Mail.

Přiznala, že vyzkoušela botox, ale nebyla z něj nadšená. Jako herečka se potřebuje vyjadřovat mimikou a to s botoxem není snadné.

Jediné, co si nechala upravit, byly oči. "Požádali mě fotografové, abych si je nechala udělat. Museli upravovat fotky. Nebylo to nic velkého, den po zákroku jsem si vyšla ven na oběd," popsala Seymourová.

Jane Seymourová vypadá v jednašedesáti skvěle

Jedinou náročnou plastiku, kterou prošla, bylo zvětšení poprsí. "Je to dvacet let. Odkojila jsem dvě děti a už to nebylo, co bývalo. Nikdy jsem neměla velká prsa. Vždycky jsem říkala, že speciálně pro mě museli udělat menší implantáty. Ale chtěla jsem zpátky ten tvar. Oblečení mi sedí a vypadá na mně lépe. Udělala jsem dobře," pochvaluje si bývalá bondgirl.

Jane Seymourová jako Doktorka Quinnová Jane Seymourová s Rogerem Moorem jako jeho bondgirl

Facelift obličeje zatím nezvažuje. "Nikdy neříkám nikdy, ale právě točím roli babičky. K tomu potřebujete mít výraz ve tváři," dodala.