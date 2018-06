Jsem v lepší kondici než před čtyřiceti lety, říká Jane Seymourová

Je jí 62 let a porodila čtyři děti. Bez problémů si ale může dovolit pózovat v plavkách, což udělala nedávno třeba pro časopis Closer.

Neretušované fotky z pláže ukazují, že Jane Seymourová má opravdu tělo, které by jí mohla řada mladších žen závidět a sama je na něj taky pyšná.

"V určitých ohledech jsem v lepší kondici, než když jsem točila Bonda," řekla Seymourová.

Bondgirl byla v roce 1973. Tehdy nemusela na své postavě tolik pracovat, ale právě díky tomu, že teď musí, ji má ještě vypracovanější. Při výšce 160 centimetrů váží 52 kilogramů a to hlavně díky cvičení. Na diety prý moc nedá. Ttřikrát týdně chodí do fitka a to doplňuje tenisem, golfem a plaváním.

"Prostě chci být co nejzdravější jak nejdéle to jde. Žádné diety. Nesnáším zakazování si věcí. Když mám těstoviny, tak jich prostě sním jen půlku," říká.

V minulosti přiznala i dvě plastiky. Po narození dvojčat v roce 1995 si nechala dát prsní implantáty a nechala si upravit víčka. Jinak chce nechat vše přírodní.