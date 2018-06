Jane Fondovou zrazují klouby

A ukázalo se, že se bude muset podrobit operaci, při níž mimo jiné dostane náhradní kyčel.

Podle její mluvčí přesný termín chirurgického zákroku zatím nebyl přesně stanoven.

Tento týden by však měla podstoupit ambulantní zásah do levého kolena.

Vzhledem k tomu, že sedmašedesátiletá Jane Fondová odřekla na příští dva měsíce účast na jakýchkoli reklamních i jiných akcích, lze předpokládat, že další operativní zásahy na sebe nedají dlouho čekat.

Veřejnosti se tak umělkyně, kterou snad nejvíce proslavil její nesouhlas s válkou ve Vietnamu a trvalé angažování ve věcech veřejných, připomene alespoň autobiografií My Life So Far, jež se objeví na knižním trhu v dubnu, a po patnáctiletém odmlčení i na filmovém plátně v roli zlé tchyně ve snímku Monster-in-Law.