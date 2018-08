Nemusíte mít sex, je to jen vaše volba, radí Fondová starším ženám

„Je důležité říct našim divačkám v určitém věku: Nemusíte mít sex! Měla by to být vaše volba. Když se rozhodnete tam dole zavřít krám, je to v pořádku,“ prohlásila Fondová v rozhovoru pro pořad Loose Women, kde po boku hereckých kolegyň Diane Keatonové (72), Candice Bergenové (72) a Mary Steenburgenové (65) propagovala film Dámský klub.

„Je v pořádku v nějakém věku přestat randit a mít sex. Takové věci jsou však jen zřídka zobrazovány ve filmech. Obrazovky jsou obrovské a všechno je na nich vidět. A nechcete se přece dívat na dvě vrásčité tváře, jak se líbají, nebo na povislou kůži,“ řekla držitelka dvou Oscarů.

Natáčení milostných scén si prý ve filmu o čtyřech starších ženách, které se pravidelně scházejí nad knihami, Fondová užívala, i když si dělala starosti, jak to bude vypadat. „Když jste mladý, nemyslíte na to. Ale podle mě v tomhle filmu všichni vypadáme dobře,“ dodala.

Fondová byla třikrát vdaná. Prvním manželem byl režisér Roger Vadim, který ji představil v Evropě a je autorem snímku Barbarella, kde Fondová zazářila. Mají spolu dceru Vanessu (50).

Druhým manželem byl politik Tom Hayden, kterého si vzala v roce 1973 a mají spolu syna Troye (44). V roce 1990 se rozvedli a o rok později si herečka vzala televizního magnáta, zakladatele CNN Teda Turnera. Manželství jim vydrželo deset let. Fondová má také adoptovanou dceru Mary Williamsovou (50).