O sebevraždě matky jsem se dozvěděla až z časopisu, přiznává Fondová

9:25 , aktualizováno 9:25

Herečka Jane Fondová (80) přiznala, že o sebevraždě její matky v psychiatrické léčebně se dozvěděla až z filmového magazínu. A to neuvěřitelných pětapadesát let poté, co jí otec Henry Fonda tvrdil, že jeho manželka Frances Fordová Seymourová zemřela na infarkt.