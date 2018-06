Jane Fondová měla rakovinu kůže. Ze rtu jí odstranili výrůstek

Jane Fondová v pondělí dorazila na tiskovou konferenci v New Yorku s přelepeným spodním rtem. „Jenom chci vysvětlit ten obvaz. Ze rtu mi odstranili rakovinu. Myslela jsem, že se to zahojí, než přijdu před vás, ale je to v pohodě. Chtěla jsem to jen vysvětlit. Obvykle takhle nechodím,“ řekla herečka divákům na akci BUILD Series.

Později v show Howarda Sterna uvedla, že výsledky biopsie vypadají dobře. „Udělali biopsii. Budu v pořádku, děkuji,“ řekla.

V případě hollywoodské herečky šlo nejspíš o bazaliom či bazocelulární karcinom (BCC), který je nejčastějším typem rakoviny kůže. Jen zřídka metastázuje nebo usmrcuje, přesto je považován za zhoubný, protože může způsobit významné destrukce a znetvoření obličeje proniknutím do okolních tkání. V 80 procentech případů se bazaliom vyskytuje na hlavě a krku.

Problémy s tímto typem rakoviny kůže má i australský herec Hugh Jackman, kterému už několikrát museli odstranit zhoubný nádor z nosu (Rakovina se mi znovu vrátí, jsem realista, říká Hugh Jackman).

Jane Fondová s onkologickým onemocněním bojovala už v roce 2010. Kvůli rakovině podstoupila segmentektomii, tedy chirurgické odstranění ložiska z prsu spolu s částí okolní zdravé tkáně. Nedochází ale k odstranění celého ňadra jako u mastektomie.

