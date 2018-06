Jane Fondová přemýšlí o smrti. Mám tak málo času, míní herečka

Hollywoodská legenda je poslední dobou stále víc přecitlivělá. Své úvahy o smrtelnosti a dalších věcech, které ji trápí, představila v jednom ze svých blogů s názvem Crying (pláč).

"Přemýšlela jsem, jak to, že mám slzy na krajíčku? Jak to, že mě rozbrečí hezké věci, laskavé skutky, smutné příběhy, odvážné činy, dobré zprávy? Fondové byli vždy plačkové. Můj otec jednou řekl: Fondové pláčou i nad dobrým steakem. Můj syn a dcera jsou stejní. Své pocity si však uvědomuji nyní víc, než když jsem byla mladá. A přišla jsem na to, že to má co do činění s věkem. Nádherně i děsivě jsem si uvědomila, jak málo času mi zbývá, kolik je toho za mnou, všechno se najednou stalo tak vzácné," napsala.

Přesto však herečka věří, že i stárnutí má své výhody a umožňuje jí třeba lépe ocenit krásu obyčejných a malých věcí, které si předtím nevšímala.

"Cítím, že se stávám součástí všeho. Zdá se mi, že jsem velmi citlivá na radost a bolest lidí. Soucítím s nechtěnými dětmi na světě, ledními medvědy, slony, motýly, delfíny, gorilami a šimpanzi," prozradila herečka, kterou naposledy dojala nedávna oslava těhotné kolegyně Kerry Washingtonové.

Fondová, která byla třikrát vdaná a má tři děti, později žertovala, že kvůli své přecitlivělosti nyní musí stále nosit s sebou voděodolnou řasenku.