Jane Fondová: Nemůžu koukat zhulená na filmy, zdají se mi pak skvělé

„Sem tam si zakouřím trávu. Nemůžu ale zhulená koukat na filmy. O spoustě z nich jsem si myslela, že to je asi nejlepší film, jaký jsem kdy viděla. Pak je vidím znovu střízlivá a říkám si, co jsem si to myslela?“ řekla herečka magazínu DuJour.

Fondová také přiznala, že jí vadí neustálé řeči o tom, jak skvěle vypadá na svůj věk.

„Lidé pořád říkají: Můj bože, vypadáš tak blablabla. Měla jsem plastiky. Mluvila jsem o nich. Na tom nezáleží. Jde o to, abyste si uvědomili, že vždy můžete být lepší,“ prohlásila.

Herečka si také sypala popel na hlavu, že udělala obrovskou chybu, když při návštěvě Vietnamu v roce 1972 pózovala na fotce s komandem Vietkongu.

„Mrzí mě to a bude mě to mrzet až do smrti, že jsem udělala obrovskou, obrovskou chybu, kvůli níž si hodně lidí myslí, že mám něco proti vojákům. Pokud je to možné, snažím se sednout si s veterány a mluvit s nimi, protože to chápu a je mi to líto,“ dodala.