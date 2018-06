Jane Fondová je po operaci, lékaři jí vyjmuli nádor z prsu

Jane Fondová se po operaci cítí dobře a vzhledem k tomu, že byl nádor vyjmut včas a rakovina byla neinvazivní, takže se rakovinné buňky ještě nerozšířily do prsní tkáně, nepotřebuje herečka další léčbu.

"Vyděsila mě neinvazivní rakovina prsu, ale teď už je to všechno pryč!!! Jsem velmi šťastná," naspala Fondová na svůj blog. "Podchytili jsme to včas a bylo to, jak už jsem řekla, neinvazivní. Ráda bych poděkovala svým přátelům i fanouškům, kteří mi posílali nádherné dopisy. Znamená to pro mě hodně," dodala herečka.

I přes prodělanou operaci dál pokračuje v propagaci svého posledního fitness DVD. "Už žádnou rakovinu nemá. Je úplně v pořádku a pracuje jako vždy," uvedl její mluvčí.

Kromě toho, že ve svých letech vydává DVD se cvičením, natáčí i nový film Love And Understanding, který by měl mít premiéru v průběhu příštího roku.

Fondová, hvězda 60. i začátku 70. let, je držitelkou dvou Oscarů za snímky Klute a Návrat domů. Miláčkem zejména mužských diváků se stala po uvedení futuristického filmu Barbarella v roce 1968, kde hrála vesmírnou krásku.