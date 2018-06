Fondová má milence svého věku a zažívá s ním nejlepší sex v životě

"Když mi udělali náhradu kolenního kloubu asi před dvěma a půl lety, našla jsem si milence. Jeho jméno je Richard Perry, je mu sedmdesát a je hudební producent," svěřila Fondová britskému časopisu Hello.

Přestěhovala se k němu ještě s berlemi a od té doby se prý od sebe nehnuli. Po třech manželstvích Fondová konečně našla toho pravého partnera pro intimní soužití.

"Nikdy předtím jsem nepoznala pravou intimitu s mužem. Rozhodně jsem chtěla tohle prozkoumat před svou smrtí. Stalo se to s Richardem, s ním se cítím naprosto bezpečně. Často, když se milujeme, vidím ho, jako by měl o třicet let méně. Ve čtyřiasedmdesáti můžu říct, že jsem nikdy neměla tak naplňující sexuální život. Když jsem byla mladá, tolik věcí mě brzdilo, netušila jsem, po čem jsem toužila," svěřila herečka.

Henry Fonda ve filmu Tenkrát na Západě

K jejím emocionálním potížím prý přispěl i její otec Henry Fonda. Slavný herec měl na svou dceru příliš vysoké nároky.

"Když máte jako já otce neschopného projevit emoce, který vám celý život vnucuje, že vás nikdo nebude milovat, pokud nebudete dokonalí, zanechá to hluboké jizvy," řekla Fondová.

Sama se o dokonalost snaží. Cvičí a do svého vzhledu investuje celé jmění. Jen za bezvadný chrup prý dvojnásobná držitelka Oscara dala téměř milion korun.

Jane Fondová je v 74 letech stále šik.

Fondová, hvězda 60. i začátku 70. let, byla dříve považována za královnu aerobiku a před desetiletími vyvolala skutečný boom s videi s kondičními cvičeními. Proslavila se filmy Barbarella, Bosé nohy v parku či Návrat domů. Herečka je rovněž známá svou politickou angažovaností, v minulosti kupříkladu velmi radikálně vystupovala proti válce ve Vietnamu.