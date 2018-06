Nestárnoucí Fondová: Bojovala s bulimií a kvůli otci nesnášela své tělo

Herečka se ve skvělé formě ukázala také na filmovém festivalu v Cannes, ale přiznala, že ne vždy se cítila jako hvězda. Její poruchy příjmu potravy částečně vznikly také kvůli vztahu s otcem, hercem Henrym Fondou. Vyrůstala v 50. letech a otec ji naučil, že nejdůležitější je, jak vypadá.

Jane Fondová na festivalu v Cannes

"Byl to dobrý člověk, byla jsem do něj blázen, ale tvrdil mi, co by otcové neměli říkat: 'Dokud nebudeš vypadat perfektně, nebudeš milována'," prozradila Fondová v rozhovoru pro časopis Harper´s Bazaar.

Henry Fonda ve filmu Tenkrát na Západě

"Nebyla jsem šťastná, řekněme od puberty do padesáti," přiznala. "Trvalo mi to dlouho. Pokud trpíte bulimií, čím jste starší, tím hůře to jde."

Boj s nemocí ale vyhrála a místo toho se vrhla na cvičení. "Nedělám ale výpady, protože mám umělé koleno a umělou kyčel," řekla herečka, která propaguje svoji novou knihu Prime Time.

Přestože herečka prý už svůj věk neřeší, je ješitná. Tvrdí, že má tenké ruce, ale naučila se zvýraznit své přednosti. "Dávám si pozor, aby to, co mám na sobě, ukázalo mé nejlepší části: pas a zadek," prohlásila herečka, která se prý nesnaží oblékat jako mladice, přestože ráda provokuje. Je si údajně dobře vědoma, kolik jí je.

Jane Fondová

Jane Fondová byla vdaná třikrát. Jejím prvním manželem byl režisér Roger Vadim a druhým politický aktivista Tom Hayden. Se svým třetím manželem, mediálním magnátem Tedem Turnerem, se rozvedla v roce 2001. V současnosti chodí s hudebním producentem Richardem Perrym.