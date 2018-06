Jandovi se Horváth také líbil

A chválou Petr Janda nešetřil ani v případě devátého, postupujícího Vlastimila Horvátha. "Ano, tam byla šťáva, to mělo takzvaně koule," prohlásil po skončení včerejšího pořadu.

Hudebník však nechápal, co mezi úvodní desítkou adeptů SuperStar dělal Lukáš Janota ze Zlína. "Tam nebyl jediný čistý tón," řekl na jeho adresu.

Naopak ho zaujala pátá soutěžící - Tereza Terčová, která jako jediná včera zazpívala česky. "Je to zajímavý typ, odlišuje se tím, že je na rozdíl od ostatních vřelá. Bylo vidět, že chce udělat radost," doplnil Janda. Soutěž Česko hledá SuperStar sleduje šéf Olympiku především z profesionálního hlediska.

I když ho druhá řada soutěže nechytla tolik jako ta první, pořád ho zajímá, jestli se bude hudební trh výrazněji měnit a taky jak umějí Češi zpívat, jaký si vybírají repertoár, jestli dávají přednost anglicky, či česky zpívaným textům, jak vůbec mluví česky a jak vyslovují. Právě problém výslovnosti ho tíží například u Martiny Balogové.

"Obdivuju ji, jak zpívá, a jsem úplně nadšený z písničky, kterou nazpívala do seriálu On je žena. Má to však jednu vadu - nerozumím jí ani slovo," říká Janda.

V porotě mu chybí Ondřej Hejma. "Porota už není taková krevnatá, jako bývala. V osobě Hejmy ztratila veselého baviče v dobrém slova smyslu, na kterém bylo vidět, že má za sebou hodiny a hodiny strávené na jevišti a který se umí chovat jako hvězda jako taková."

Sám by porotcování v případě nabídky bral. Dokonce se dozvěděl, že byl na seznamu osobností, o nichž se uvažovalo. "Zajímalo by mě to. S mladými lidmi pracuju léta. Mají jiné názory, které rád vnímám, ty dobré si případně beru k srdci. Tahle práce by mě určitě bavila, ale nejsem z těch, kteří by si o ni dokázali říct."

Petra Jandu ze všech soutěžících zatím nejvíc během úvodních pořadů zaujala Markéta Poulíčková. Na tu chvíle před diváky však teprve čeká, zpívat bude ve třetí desítce semifinalistů 6. března.

Protože už zítra odlétá Janda s Olympikem na koncertní turné do Austrálie, z něhož se vrátí až koncem března, neuvidí, jak si jeho favoritka povede. S o to větším napětím prý usedne po návratu k televizi.