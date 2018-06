Jandová zažila let hrůzy. V náručí jí zkolabovala pasažérka

Jandová vyrazila za teplem s finalistkami soutěže Pretty Woman ČR 2008 a týmem kolem nich. O soustředění před listopadovým finále bude již podruhé točit pro Českou televizi dokument. Netušila ovšem, že první nezapomenutelné zážitky bude mít už z cesty na ostrov Tenerife. Hodinu před přistáním jí totiž z příjemné letargie vytrhla její sousedka. Byla to jedna z finalistek soutěže, třicetiletá Veronika Zieglerová.



Veronika Zieglerová dostala v letadle epileptický záchvat

"Najednou mě chytla za ruku s tím, že je jí špatně, a začala sebou škubat. Nevěděla jsem, co dělat, ale naštěstí mi stihla říct, že má epileptický záchvat. Hlavou mi proběhlo, že takovým lidem je nutné okamžitě vytáhnout jazyk, aby se neudusili, a držet jim hlavu, aby se nezranili. Stáhla jsem Veroniku do uličky, abych k ní lépe mohla, klekla si na ni a obě věci jsem udělala. Celé to trvalo asi tři minuty, ale já měla pocit, že to trvá věčnost. Byla jsem sama v šoku, nikdy jsem se do podobné situace nedostala. Hrozně jsem se bála, že mi ta holka umře pod rukama," říká Jandová.



Andrea Caltová

Paradoxem bylo, že v tu samou chvíli na druhém konci letadla zkolabovala díky vyčerpání další finalistka Andrea Caltová. Té se udělalo nevolno na toaletě, ještě stihla vyjít ven a pak se skácela do uličky. Maminka dvou synů prý noc předtím nespala a ještě absolvovala cestu. Té přispěchala na pomoc prezidentka soutěže Iva Crkalová.

"Když jsem oživovala Veroniku, volala jsem na Ivu a vtom jsem si všimla, že pomáhá vzadu v letadle další finalistce. Navíc se chvíli předtím udělalo špatně produkční, která jede s výpravou. Byl to opravdu let hrůzy. Ještě se k tomu přidaly turbulence a Zuzka Belohorcová svou slovenštinou prohlásila: Nie je to osudový let? Byly jsme docela rády, když jsme přistály," vypráví Jandová.

V tuto chvíli už jsou všechny finalistky v pořádku a pohromadě. Skupinu doplnila i Andrea Caldová, která hned z letiště odjela namísto do hotelu do místní nemocnice, kde se podrobila vyšetření. Prezidentka soutěže doufá, že všechno zlé je tímto zažehnáno a týdenní pobyt už nic podobného nenaruší.