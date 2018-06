Jandová z JAR: Miss World je úžasná, ale hlídají nás i na toaletě

"Většinu volného i organizovaného času zatím trávím se svou spolubydlící z Gruzie, která je velmi sympatická. Milá je i dívka z Belgie, ale s tou se zatím ještě moc neznám. Postupně se seznamuji i s dalšími dívkami, ale chce to čas. Přece jen jsem tu teprve tři dny," řekla misska, kterou hned druhý den pobytu okouzlila přivítací večeře.



Zuzana se při odletu do Jihoafrické republiky na Miss World rozloučila s přítelem Tomášem Koběrským

"První den po příletu jsem byla hodně unavená, ale druhý den nám to všem bohatě vynahradili obrovskou přivítací večeří. Bylo to opravdu nádherné. Vše ve velkém stylu. Představte si sto dvacet dívek v nádherných robách pohromadě na jednom pódiu a každá je v podstatě nejkrásnější. Do toho zpívají místní zpěváci známé písničky a navozují tak trošičku dojemnou atmosféru," vysvětlila Zuzka.



Miss ČR Zuzana Jandová při odletu do Jihoafrické republiky na Miss World

"Musím říct, že z počátku jsem se obávala rivality mezi finalistkami, ale ono se to zatím jeví naprosto opačně. Holky si navzájem ve všem pomáhají, jsou příjemné a vše probíhá bez problémů."

Přestože Jihoafrická republika nepatří na rozdíl od Ruska, kde se měla soutěž původně konat, mezi konfliktní země, dívky jsou všude hlídány.



Misska se rozloučila i s Jiřím Adamcem

"Jsme rozděleny do několika skupinek po třiceti dívkách a každou skupinu má na starosti několik chův. Ty jsou v podstatě jakýmisi prostřednicemi mezi organizátory a námi. Poskytují nám veškeré informace a bez nich se nemůžeme hnout ani na krok. Dokonce ani na toaletu nesmím jít sama. Kromě toho nás hlídá také ochranka a nechybí ani policie," prozradila kráska, kterou dnes čeká první desetidenní výlet po africké buši.