Jandová v roli moderátorky: bolest z podpatků i Anděl mezi ňadry

Při psaní andělského scénáře bylo zřejmě důležité upozornit, že Marta Jandová není moderátorkou, nýbrž zpěvačkou. Úvodní popěvky průvodkyně večera s ukulele v ruce se podprahově "omluvily" za to, že prim nebude hrát precizně napsaná průvodní řeč, ale přirozenost zpěvačky skupiny Die Happy, kterou později sama označila parafrází jednoho z hitů otcova Olympiku, totiž jako dynamit.

Ceny Anděl Neckář je v Síni slávy, jeho Půlnoční získala Anděla za klip i skladbu

"Užívala jsem si to, ale zároveň musím říct, že jsem ráda, že je to za mnou. Lidi kolem mě museli poslední tři týdny trpět a já se jim dodatečně omlouvám, ale byla to skutečně premiéra v roli moderátorky přímého přenosu. A i když jsem neměla velkou trému, protože jsem na jeviště zvyklá, zodpovědnost byla velká. Hodně mi pomohla Lucie Bílá, která za mnou přišla s magnesiem v ruce. Řekla, ať to vypiju a užívám si to. Tak jsem to vypila, nadechla se a užívala si," zhodnotila večer Marta Jandová.

Ceny Anděl 2012 - Marta Jandová si vyzouvá boty v přímém přenosu

V průběhu večera, který živě přenášela Česká televize, se stačila převléknout hned třikrát. Úvod obstarala v růžových šatech Liu-jo, v polovině se už vlnila v hnědých tónech stejné značky a večer, který gradoval vyhlášením nového obyvatele Síně slávy Václava Neckáře, završila ve večerní róbě značky Anima Tua. Všechny modely ozdobily vysoké barevné lodičky, které Martu Jandovou nejednou potrápily.

"Tohle není obuv, kterou běžně nosím. Kecky jsou kecky, takže bolest se postupně ozývala, nehledě na to, že jsem se ani na chvíli neposadila, protože jsem pořád byla ve střehu, abych na pódium doběhla včas. Když se pak objevil Richard Müller, využila jsem příležitosti, abych divákům ukázala, jak jsem prťavá, tak jsem si boty vyzula a zároveň ulevila svým nohám," doplnila Jandová. V závěru jí pomohl její otec Petr Janda, který v přímém přenosu přinesl moderátorce židli. Scénka o tom, jak tatínek pomáhá dceři se opět hodila k tomu, aby si moderátorka dopřála menší oddech.

Ceny Anděl 2012 - Václav Neckář a Marta Jandová v dlouhých černých šatech Ceny Anděl 2012 - Petr Janda a Marta Jandová s Andělem mezi ňadry

Nemalou pozornost pak vyvolaly černé večerní šaty, které zdůraznily zpěvaččino bujné poprsí. Velikost 38 v intimních proporcích viditelně neseděla, a tak se naskytl pohled, ze kterého byla nesvá i hlavní aktérka. Lehkou nervozitu ale rozprášila ve chvíli, kdy si ňadra zakryla soškou Anděla. "Takhle by mohla vypadat optimální brož k těmto šatům," uzavřela se smíchem Marta Jandová.

