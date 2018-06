Jandová dostala po koncertě tulipány od Hůlky a želvu od tatínka

"Táta mi žádné kytky nedával, věděl, že pojedu opět do Německa, takže by kytky zvadly. Ale dostala jsem od něj krásný přívěšek na náramek, malou želvu, aby mi připomínala, že je táta pořád se mnou," řekla iDNES.cz Marta Jandová.

Marta Jandová s otcem Petrem Jandou

Poslední koncert jejího turné s kapelou Die Happy měl nádech nostalgie.

"Moc jsem si to užila, byla jsem moc překvapená, kolik lidí přišlo a jak si to s námi užívali. A protože to byl poslední koncert turné, samozřejmě jsme byli trochu smutní," přiznala zpěvačka, s níž vystupují i dva kdysi klíčoví muži jejího života - bývalý manžel a bývalý partner.

"Někomu může dělat problémy, když vztah skončí a bývalí partneři musí spolupracovat. U nás to bylo tak, že jsme osobní věci hodili za hlavu a neřešíme je," objasnila Jandová, pro níž je kapitola bývalých lásek z kapely již uzavřená. Od svatby uplynulo už 13 let.

Martu Jandovou odměnil Daniel Hůlka tulipány

O překvapení na pódiu ale nouzi neměla. Mohl za to zpěvák a její kolega z Divadel Hybernia a Broadway Daniel Hůlka, který jí nečekaně složil poklonu přímo na jevišti. "Byla jsem překvapená, že na pódium vůbec přišel. Od kolegy to potěší, zvlášť, když ocení vaši práci."

Marta si po skončení koncertu příliš neodpočinula. Ještě v noci musela nasednout do auta a vydat se směr Berlín, kde ji čekají další pracovní povinnosti.

"Vyjížděli jsme ve tři v noci, protože si mě pozvali do televize RTL. Pro konkurenční ZDF zase musím natočit další čtyři díly svého pořadu, takže je toho opravdu dost," líčí zpěvačka.

V Německu by se měla zdržet několik dní, jelikož ji v pátek čeká další představení v Praze. Volný čas, který by si měla vyšetřit za pár dnů, chce využít k jarní očistě duše. "Těším se, jak se budu jen tak procházet a užívat si jara," uzavírá Marta Jandová.