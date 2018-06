Jandová, Svobodová, Štaidl: potomci známých otců drží basu i po letech

Jednačtyřicetiletá Jana Svobodová dlouhodobě žije v Los Angeles, v Česku se tak objevuje spíše výjimečně. Nebýt výstavy fotografií, kterou představila v prostorách Písecké brány nedaleko pražských Hradčan, od pohřbu svého otce by sem nezavítala.

"Když se podívám kolem sebe, mám pocit, jako bych se vrátila zpět do osmdesátých let vzhledem k těm všem hostům, které tu vidím. Je to příjemné," uvedla na adresu kamarádů a kolegů dcera Karla Svobody.

Josefína Nesvadbová, Jan Štaidl, Ladislav Štaidl s partnerkou a jeho druhý syn Jiří

"My se známe hrozně dlouho, když jsem byla malá, pořád jsme chodili ke Štaidlovým a Svobodovým, byli jsme taková velká rodina. Sice jsme nikdy nebyly velké kamarádky, přeci jenom jsem o něco mladší, ale když byly Silvestry, rozuměly jsme si náramně," říká Marta Jandová.

Není ovšem vyloučeno, že nyní, v dospělosti, silnější vazby naváží. Dcera Petra Jandy se o to pokusí ještě tento měsíc. "Ještě v létě poletím do Los Angeles, tak jsme se domluvily, že se potkáme. Do Ameriky jedu kvůli své nové desce," dodala Jandová.

Jana Svobodová se ve fotografiích zaměřuje na přírodu, na portréty lidí zasazené do pouští amerického kontinentu a do vln Pacifiku. Název výstavy Voda a písek je ostatně všeříkající.

"Byl jsem u toho, když Jája před lety s focením začínala, a mám velkou radost, jak se vypracovala. Z jejích záběrů jsem skutečně nadšený," řekl na výstavě jeden z hostů z branže, fotograf František Ortmann.

Petr Svoboda a Jana Svobodová

S jeho komplimenty plně souhlasí i Marta Jandová. "Je spousta fotografů, kteří mají nádherné fotky, ale ty od Jájy jsou fakt moc pěkný. Je vidět a cítit, že fotí s láskou. Zvlášť se mi líbily snímky surfařů," doplnila.

Výstavu si přišel prohlédnout i téměř kompletní klan Štaidlových. Skladatele Ladislava Štaidla doprovázela partnerka Michaela, jeho bývalá manželka Aňa i synové Jiří a Jan. Jan zase měl po svém boku partnerku Josefínu Nesvadbovou, dceru Světlany Nálepkové a Michala Nesvadby, s níž randí již rok. Vztah oběma evidentně svědčí, působili šťastně a spokojeně.

Řady slavných potomků doplnil i bratr aktérky slavnostního večera Petr Svoboda. Výstavu si navíc prohlédla i herečka a dabérka René Slováčková, dcera muzikanta Felixe Slováčka.