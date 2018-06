Jandová slavila narozeniny v Česku

Dlouho v Čechách narozeniny neslavila, a protože je chtěla strávit především s rodinou a přáteli z Čech i Německa, vymyslela to šikovně. „Myslím, že to nebyl špatný nápad. Hlavně je pro Němce pořád ještě levnější přijet do Čech než naopak a spousta mých německých kamarádů také ještě nikdy v našem hlavním městě nebyla a já jim ho chtěla ukázat,“ vysvětluje Jandová.

Městem se proto před oslavou v Písecké bráně na pražských Hradčanech procházelo pětačtyřicet Němců v čele s průvodkyní, rodilou Češkou Martou Jandovou. „Všude jsem s nimi nebyla, už jsem tady provázela přece jenom hodně lidí a všechno viděla asi tisíckrát, navíc jsem měla ještě nějaké zařizování. Ale základní památky jako Prašnou bránu, Karlův most, Kampu nebo Pražský hrad jsme stihli. Vzala jsem je i do hospody U kalicha, aby věděli, jak chutná pravé české jídlo,“ vypráví.

Sama oslava narozenin byla bouřlivá, ovšem jen proto, že se tady hrál rock. O aparaturu a potřebnou techniku pro kapelu Die Happy, která samozřejmě přiletěla spolu se svou zpěvačkou, se postaral Petr Janda. Většinu věcí přivezl ze svého studia Propast, a baskytaru dokonce vypůjčil od jednoho z členů skupiny Olympic, Milana Brouma. Navíc se nenechal od dcery dlouho přemlouvat, když si přála zazpívat svou nejoblíbenější písničku z repertoáru Olympiku Otázky. Jako dárek ji mimochodem dostala nahranou a nazpívanou i od kluků z kapely Die Happy a jejich čeština ji hodně pobavila.

Několik písniček oslavenkyni věnoval i její přítel, známý německý zpěvák Sasha. Hlavní dárek – obraz, který se Martě zalíbil v jedné německé galerii – jí dal už před příletem do Prahy. Když potom Sasha s Martou začali zpívat svým hostům a spustili zamilovaný duet, dojali k slzám bývalou ženu Petra Jandy Martinu a její maminku Marii. Dva lidi, kterým Marta otevřela po smrti své maminky srdce a nedá na ně dopustit. Vřelý vztah je oboustranný. Svědčí o tom i kříž z bílého zlata vyrobený na zakázku v dílně rodinného přítele, zlatníka Petra Petráše, který od nich dostala darem. „Je to ten nejosobnější dárek, co jsem kdy dostala. Tenhle kříž totiž symbolizuje naši rodinu, kterou velmi ctím. Jsou na něm tři M, tedy začáteční písmena našich jmen a písmeno E jako Eliška, to je moje dvanáctiletá sestra. Křížek visí na řetízku od táty, což je symbolické. On nás dal dohromady, on nás spojil,“ říká Jandová.

Dnes už je Marta Jandová zase zpátky doma v německém Ulmu a pracuje s kapelou ve studiu na nové desce, která by měla vyjít v létě. Do Čech se znovu podívá až v červenci. Už poněkolikáté se totiž Die Happy zúčastní festivalu Masters of Rock, který se koná ve Vizovicích.

V hlavě má však další plány, jak uspořádat podobný sraz. „Bylo to moc fajn a byla velká legrace. Vymyslela jsem to dobře. Nevím, jak jinak by se mi podařilo dostat na jedno místo kamarády, které mám díky koncertování snad po celém Německu,“ chválí svůj nápad Jandová.

Užila si i přítele Sashu, se kterým se nevídá zase tak často. Stále je od sebe totiž dělí pět set kilometrů, protože Sasha žije v Dortmundu. „Hledám bydlení trochu blíž, v Hamburku nebo v Kolíně, ale zatím neúspěšně.“ A jestli neplánují po dvouletém vztahu svatbu? „Ne, ne. Tak, jak to je, nám to vyhovuje,“ tvrdí Marta Jandová.