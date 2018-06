Jandová se v Česku zamilovala, Absolonová možná najde lásku v Anglii

"Ano, je někdo, koho mám ráda. Je to ale čerstvé a nechci to zatím víc komentovat. Není to nikdo z branže, je to normální kluk. Důležité je, že má rád mě a mého psa," říká Jandová. Ta se bez svého mazlíčka téměř nehne, na předání Zlaté desky muzikálu Mona Lisa ho ale naštěstí vzít nemusela. "Hlídá mi ho přítel," vysvětlila.

V létě bude mít její domovské Divadlo Broadway stejně jako ostatní divadla prázdniny, zpěvačka si jich ale moc neužije.

"Budu mít vedle porotcování v SuperStar spoustu práce, z nabídek si dokonce můžu vybírat, abych všechno stihla. Čeká mě i cestování do Německa, kde budu koncertovat se svojí skupinou Die Happy. A další muzikál? Zkouším konkurz na Barona Prášila, tak uvidím, jestli to vyjde, byla bych ráda."

Monika Absolonová je na rozdíl od Jandové volná a možná najde partnera za hranicemi. Divadelních prázdnin totiž využije ke studiu angličtiny a takový anglicky mluvící přítel by byl tím nejlepším učitelem. V Anglii bude měsíc navštěvovat jazykovou školu a bydlet bude u kamarádky, která si tam přivydělává na studia práv.

Producent Oldřich Lichtenberg jí ještě před odjezdem udělal radost. Svoji Zlatou desku, kterou dostal v příjemném prostředí vinotéky stejně jako Michal David, Bohouš Josef a Lou Fanánek Hagen, dal symbolicky právě Monice. Prý proto, že ještě žádnou nedostala.