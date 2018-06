Jandová pád v přímém přenosu se Šmajdou zinscenovala

"Na generálce jsem si při zkoušení našeho duetu dělala legraci a říkala jsem Mirovi, že když spadnu, tak spadne taky. On se toho chytil, pořád totiž přemýšlel, co uděláme jiného, abychom jen nestáli jako všichni ostatní, když jsme prý ti rockeři. Ve chvíli, kdy Leoš prozradil před naším vystoupením publiku, že mám z pádu obavy, se na mě jen podíval a já věděla, že spadnout chce. Rozhodla jsem ale, že to uděláme až po písničce. Když jsme tedy z jeviště odcházeli, zavelela jsem, skácela se k zemi a Miro se mnou. Padat umím, v muzikálu Mona Lisa jsem padala pořád. Asi to umím tak dobře, že za náma pak pár lidí přišlo a litovalo nás, že se nám tohle faux pas přihodilo," líčí s úsměvem Jandová.



V dlouhých šatech se prý cítila dobře, přestože je coby rockerka zvyklá spíš na kalhoty. Výběr ale nebyl snadný. "Stylistka Zuzana mi jich obstarala dvanáct, bylo z čeho vybírat. Tyhle to vyhrály, líbil se mi jejich antický styl," říká zpěvačka. Další dlouhé šaty - kostým Evelíny - oblékne už tento týden v muzikálu Baron Prášil. Při premiéře 25. února to ale nebude, tu odehraje Kateřina Brožová.





"Vůbec mi nevadí, že nebudu hrát premiéru, jsme tři alternace, kromě Katky Brožové ještě Hanka Křížková, a každá jsme úplně jiná. Byla bych navíc asi hodně nervózní, muzikál není zase taková moje parketa. V kapele Die Happy bych nesnesla ani basistku, tam jsem ráda, že jsem jediná žena, ale muzikál je něco jiného. Vím, že je to prestižní věc, ale necítím důvod, proč o to bojovat. Jediný muzikál, ve kterém bych chtěla hrát premiéru, by byl West Side Story, ten miluju od svých patnácti let a za to bych se bila do krve. Nicméně o svoji premiéru v Baronu Prášilovi nepřijdu, budu ji mít v sobotu 27. února a přijde mě podpořit celá moje rodina.

Premiéru si stejně jako ona nezahraje ani Josef Vojtek, velký den bude patřit Danielu Hůlkovi. Jandová je z toho trochu zklamaná. "Nic ve zlém, Danovi k premiéře gratuluju, ale překvapilo mě to. Pro mě je Baron Prášil Pepa Vojtek. Z těch třech kluků, mezi nimiž je ještě Marian Vojtko, je prostě on ten první, hodí se na tu roli jako poklice na hrnec. U Draculy je to zase naopak, Dracula je Dan Hůlka," míní Jandová.

V Divadle Hybernia se na premiéře ukáže minimálně na začátku, aby rozdala zlomvazky. Pak půjde předat jednu z Cen Óčka. No a potom se možná bude věnovat svému příteli Viktoru Mrázovi, který má ten den narozeniny. "Je to výjimečný den i kvůli Viktorovým narozeninám, i když já si myslím, že není nutné slavit přímo v den, na které připadají. Uvidíme," uzavírá Jandová.