Jandová ovládne v Německu další televizi. Tentokrát jako porotkyně

"Je to něco podobného jako SuperStar, zpěváci se vybírají v castinzích, ale celkové pojetí soutěže je odlišné. Každý rok se hledá někdo jiný, letos to bude skupina, přičemž budeme vybírat ze samých holek. Takhle uspěly třeba No Angeles, které prorazily i u nás," říká iDNES.cz k nové práci Jandová.

Na zápřah, který přijde, je připravená. Dva paralelní pracovní životy - český a německý, totiž vede dlouhodobě a s organizací času by tak neměla mít problém. "Na tuhle práci se moc těším, naštěstí mám kolem sebe lidi, se kterými se dá domluvit. Kluci z Die Happy mě podpořili, v divadle mi také vyšli vstříc, takže bych to měla zvládnout," ujišťuje se.

Pořad Popstars poběží na německé stanici PRO 7 (ProSieben), která je vedle RTL jednou z nejúspěšnějších televizí na trhu.

Marta Jandová a Die Happy

O to víc je překvapující, že Jandová dostala povolení i od veřejnoprávní ZDF, kde pravidelně moderuje vlastní hudební pořad. "Potěšili mě. Měla jsem obavy, aby mě pustili, naopak byli velmi milí a maximálně mě v tom podpořili. Řekli mi: Jen běž, získáš nové zkušenosti, budeš ještě lepší," líčí zpěvačka a moderátorka.

Pro zajímavost: mediální obrazy Marty Jandové v Česku a v Německu jsou zcela odlišné. Zatímco u nás se pořádně proslavila až díky SuperStar, u našich západních sousedů ji znají jako rockovou zpěvačku a oblíbenou moderátorku.

Dcera Petra Jandy nyní hraje v muzikálu Baron Prášil, objeví se i v připravovaném projektu Ať žije rock´n´roll a stále hraje s kapelou Die Happy, s níž na podzim vydá nové album.