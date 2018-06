Jandová odmítla účast v Let´s dance, tančit bude Krainová

Marta Jandová, dcera rockera Petra Jandy, si během soutěže Česko-Slovenská SuperStar získala přízeň slovenského publika. To byl také jeden z důvodů, proč byla oslovena, aby se čtvrté řady populární soutěže účastnila. Přestože naučit se tančit patří ke snům všestranně nadané zpěvačky, musela říct ne.

"Neměla bych na to čas, přece jenom mám teď muzikál Baron Prášil, moderuji v Německu hudební pořad a do toho točíme s mojí kapelou Die Happy ve studiu desku. Přemýšlela jsem o tom dlouho, protože vím, že by mě to bavilo. Bylo to ještě téma minulý týden, ale prostě jsme se nedomluvili. Škoda. Třeba to někdy příště dopadne," říká Jandová. Let´s dance ovšem nepřítomností Marty Jandové nepřijde o půvab českých žen, v Bratislavě si totiž nakonec zatančí modelka Simona Krainová.

Marta Jandová se bude muset spokojit s choreografií, která je připsána její muzikálové roli. Něco málo z tanečního umění se díky tomu také přiučí. "Mám tam jedno docela těžké taneční vystoupení, které je pro tanečníky samozřejmě jednoduché, ale pro nás amatéry už tolik ne," prozrazuje.

Krásné kostýmy, které by jí zřejmě v Let´s dance šili přímo na míru, si v muzikálu také dostatečně užije. Ty divadelní jsou dílem výtvarníka Romana Šolce a na tiskové konferenci před premiérou muzikálu, která se uskuteční 25. února v Divadle Hybernia, je spolu se svými kolegy předvedla na malé módní přehlídce.

Tisková konference nechala mimo jiné nahlédnout pod pokličku práce režiséra Filipa Renče, který přítomným předvedl tři scény z muzikálu prostřednictvím běžné divadelní zkoušky. Nechybělo celé hvězdné obsazení včetně tvůrců. Moderování se ujal Aleš Háma v pirátském kostýmu s papouškem na rameni.