Jandová nafotila kalendář, balancovala na pražských střechách

Tmavovlasá kráska pózovala fotografovi Martinovi Tisovi na střeše pražského klubu Duplex, přímo nad nejslavnějším náměstím v zemi. Kalendář ukáže nejen půvaby krásné Miss, ale také krásy magické Prahy.

"Chtěli jsme v kalendáři zdůraznit i krásy magické Prahy. V kalendáři bude trošku magie, cirkus, muzikanti, dalekohled apod. Kalendář bude barevný, na každé fotce jiná nálada." řekl autor kalendáře Martin Tiso. "Je skvělé pracovat, když máte volnou ruku a nesvazují vás nějaké nesmyslné požadavky klienta," dodal fotograf.

Pro Jandovou však bylo focení především pořádný adrenalin, protože v některých okamžicích balancovala na samém okraji střechy na vysokých podpatcích, aniž by byla jištěná.

"Závratěmi netrpím, ale když jsem musela stát na podpatcích na kraji střechy, nebyla jsem schopná myslet na nic jiného a měla jsem opravdu strach. Ani focení v kožichu, když bylo třicet stupňů, nebylo moc příjemné," přiznala modelka. Přesto si však ve výsledku focení pochvalovala. "S Martinem Tisem se mi spolupracovalo skvěle, a vůbec s celým týmem. Myslím, že fotky se opravdu povedly," pochlubila se Jandová.

Přestože v poslední době začíná být český trh zahlcený kalendáři plnými pózujících modelek a celebrit, nebojí se Jandová toho, že by zrovna ten její zapadl. "Jelikož kalendář pro stejnou firmu přede mnou fotily už Lucie Borhyová a Petra Faltýnová a jejich kalendáře nezapadly, nebojím se toho, že zrovna s mým by to tak bylo," uvedla modelka. "Navíc fotky jsou barevné, zajímavé, každá je úplně jiná, takže si nemyslím, že by se u něj lidé nudili," míní Jandová.





Dvaadvacetiletá Miss momentálně tráví léto prací. Na začátku července si užila dovolenou, kterou se svojí kamarádkou modelkou Renatou Langmannovou strávila na exotickém Mauritiu. Podle svých slov v nejbližší době druhou dovolenou neplánuje. "Mám teď opravdu hodně práce a zakázek, takže si nemůžu dovolit odjet na další dovolenou. Plánuju ji spíš až někdy v prosinci, kdy bych zas letěla za nějakou exotikou," prozradila Jandová na závěr.