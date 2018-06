Jandová je v divadelní šatně jako doma

"Divadlo ABC je moje první pražské angažmá. Po škole jsem dvě sezony hrála v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, bylo to fajn, ale po Praze se mi stýskalo. A po kamarádech, vždyť jsem tady vyrostla. Taky začaly chodit nabídky, které bych jinak musela kvůli dojíždění odmítat, takže tady, v téhle malé divadelní šatně, jsem teď nejspokojenější.

V divadle se nikdy nenudíte. Co představení, to jiná parta, vždycky se těším. Přijdu sem do šatny, vypnu mobil a chvíli relaxuju. K tomu si dám kávu a někdy kremroli, času je dost. Hlavně během česání a líčení, to se probere věcí. Ještě že stěny nemají uši.

V šatně se dá dělat i spousta jiných věcí. Mám jedno představení, ve kterém je hodně volna mezi prvním a posledním výstupem, takže si třeba stihnu umýt vlasy, přečíst knížku, probrat život a vůbec zařídit všechno důležité. V jiném představení zase neslezu z jeviště a to mám, přiznám se, mnohem raději. Je to sice náročnější, ale z divadla odcházím kupodivu daleko méně unavená a o hodně veselejší.

Poslední rok, co už netočím seriál Rodinná pouta, mám na sebe víc času. Soukromě i pracovně. Dabuju, zkouším v divadle, začala jsem točit film Ro(c)k podvraťáků. A pořád dokola opakuju: vdala jsem se a odstěhovala do Švýcarska. To je k těm Rodinným poutům. Nedávno mě ale jedna paní na ulici vynadala, proč nejdu hrát do jiného seriálu, když jsem teď v tom Švýcarsku. Nevím, teď už bych možná i šla. Bez Evy se ale nenudím."

Více se dočtete ve čtvrtečním magazínu DNES

Projekt Pelíšky slavných vzniká ve spolupráci s magazínem DNES, Sidovsky management a hudební televizí Óčko. Pořad můžete sledovat na Óčku každý čtvrtek od 21:00 (reprízy v pátek v 10:00 a v sobotu v 15:00). www.naladit.ocko.tv