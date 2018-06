Jandová je milionářka, její přítel si to ale neužívá

Jako milionářka se ale Jandová necítí. "Nepřipadám si tak, možná mi nedochází, kolik je to peněz... Nešla jsem do soutěže ale hlavně pro peníze, tak možná i to je důvod," říká Jandová.

Že je milion slušný balík, si ale samozřejmě uvědomuje, a tak ho moudře nechala uložit na termínovaný vklad, dovedla by ho totiž prý nezodpovědně rozházet, a to hlavně za oblečení. Ve stříbrném kufříku jí ho přímo v bance slavnostně předal majitel a jednatel APK./2 Jan Moťovský.

"Nemyslete si, že kufr bude plný peněz, to bychom vám milion museli předat v padesátikorunách," reagoval na udivený pohled Jandové do poloprázdného kufru pohotově Moťovský.

Jediné přání, které momentálně česká kráska má, je použít část peněz na dovolenou se svým přítelem Tomášem. Díky pracovním povinnostem na něj totiž nemá moc času. Lepší to bohužel nebude ani v nejbližší době.

Na dovolenou, kde nesmí chybět slunce a moře, se Zuzana přesto dostane, bohužel bez své lásky. Všechny finalistky letošního ročníku totiž získaly za účast v soutěži luxusní dovolenou od cestovky Blue Style a v červenci vyrazí společně do Egypta. Pravidlo je v tomto ohledu pro všechny stejné a neměnné: jede se bez chlapů.