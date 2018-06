Jandova dcera Marta: přijela z Německa a hned hrála opilou

Nový rok zpěvačka oslavila v Hamburku, kde se svojí skupinou Die Happy ještě 30. prosince koncertovala. Do Prahy dorazila o víkendu a doprovod jí v autě napěchovaném oblečením dělal její pes. Sotva stačila věci i svého mazlíčka složit k otci do vily za Prahou a trochu si ho užít, už spěchala do Divadla Broadway na svoji první zkoušku. Dostala totiž roli Margarity, sestry hlavní hrdinky.

"Měla jsem původně jen přihlížet, všichni už zkoušeli v prosinci, já byla jediná, kdo začal pracovat na muzikálu až teď. Seděla jsem jako šprt v první řadě, abych toho co nejvíc okoukala, když mě oslovil režisér Libor Vaculík, jestli si to nechci zkusit. Ráda jsem souhlasila," říká Jandová.



Monika Absolonová a Hana Zagorová

Ve scéně, která se právě nacvičovala, hrála opilou a snažila se svést sluhu. Její role jí ale předepisuje svádět a milovat jiného muže - Guliana, kterého hraje Petr Kolář. "Petra znám odmala stejně jako třeba Pepu Vojtka, je bezvadné stát s ním na jednom jevišti. Jenom škoda, že miluje Monu Lisu, moji sestru," říká s úsměvem zpěvačka.



Iveta Bartošová a Petr Kolář

Také některé další kolegy zná ještě z doby, kdy žila v Česku, ty mladší poznala komunikativní a přátelská zpěvačka téměř do jednoho během chvilky. Ačkoli je na Broadwayi nová, cítí se tady skvěle. "Všichni jsou na mě hrozně milí, Monika Absolonová mi například ukázala celé divadlo a vysvětlila, kudy se kam dostanu."

V divadle se bude potkávat i s bývalou manželkou svého otce Martinou Jandovou, která se stará o propagaci divadla. U bývalé "macechy" bude střídavě také bydlet a tak si užije i svoji mladší sestru Elišku. Hodně času ale bude trávit v bytě nad studiem svého otce Na Propasti. "Dala jsem si letos předsevzetí, že budu hodně pracovat na muzice, což mi tátovo zázemí umožní. Navíc si tam můžu zpívat do tří do rána a nebudu nikoho rušit. Píšu totiž svoji sólovou desku," prozrazuje Jandová.

Jak se jí bude dařit v muzikálu, s nímž už má své zkušenosti - hrála svého času v Krysaři - se ukáže 4. března, kdy má Mona Lisa v Divadle Broadway premiéru. Jandová se na jevišti sejde s takovými hvězdami, jako je Iveta Bartošová, Monika Absolonová, Helena Vondráčková či Hana Zagorová.